FAS alista el clásico contra Águila

FAS afina detalles para recibir a Águila el próximo domingo en el estadio Quiteño en una nueva edición del clásico nacional.



El equipo que dirige Jorge 'Zarco' Rodríguez entrenó con el 90%de los jugadores disponibles luego del empate que obtuvieron en Ahuachapán ante Once Deportivo.



Cabe destacar que Rudy Clavel y Marvin Figueroa fueron ausencias en entrenamiento tigrillo por cuestiones de salud. El zaguero estaba en confinamiento las últimas semanas debido a dar positivo al Covid-19, sin embargo, el cuerpo técnico comunicó que el defensor ya cumplió con el tiempo de aislamiento por lo que sólo esta a la espera de un exámen para integrarse al grupo este jueves.



"El jugador (Rudy Clavel) se hará la prueba esta semana. Si el resultado es negativo podrá integrarse a los entrenos, sino habrá que esperar", comentó William Osorio.



Aparte de Clavel, Marvin Figueroa también está ausente momentáneamente por temas de sí tomas y sospechas de Covid-19. Sobre el caso de Figueroa, el cuerpo técnico santaneco dijo lo siguiente:

"Marvin Figueroa presentó síntomas y todavía no sabemos si es Covid-19 pero de todas formas esperamos que ellos se puedan recuperar bien para volver con el grupo", explicó el auxiliar técnico de FAS.



Osorio también habló sobre el tema de la preparación física que viene siendo clave en las últimas semanas ya que no todos los equipos realizaron una pretemporada larga.



"Sabemos que hay algunos equipos nos llevan alguna ventaja con el tema físico con unas dos semanas pero no es excusa y estamos trabajando en eso para sacarlo adelante", comentó William.



Hay que mencionar que tanto FAS como Águila llegan al clásico luego de igualar a uno en la primera fecha del Clausura ante Once Deportivo y Jocoro. La última vez que los migueleños llegaron al Quiteño, se llevaron los tres puntos con solitario gol de Yan Maciel a los 11 segundos de partido.



"Los clásicos no se pueden perder y sabemos que el domingo será una dura prueba ya que Águila va a querer sacar su resultado de visita y hay que contrarrestar eso", agregó el auxiliar técnico de FAS.