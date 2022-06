FAS, a la espera de la continuidad del "Zarco"

El FAS está sin entrenador en estos momentos. La directiva espera que Jorge "el Zarco" Rodríguez acepte la propuesta para la continuidad para el próximo Apertura 2022 y luego pulir el plantel con el que hará frente. La deuda con el plantel se mantiene.

De acuerdo con el gerente deportivo, Fredy Vega, aún no se ha dado una información oficial en cuanto a las altas y bajas del equipo pues esperan primero definir la continuidad del "Zarco" y a partir de ahí tomar las decisiones en cuanto al plantel.

"Rodríguez es gente de casa. En este momento no hay una comunicación definitiva. Ahorita no tenemos algo definido. Estamos viendo los números estadísticos, los aspectos económicos porque una cosa lleva a la otra, queremos que 'el Zarco' siga, pero se buscará otras opciones por si no acepta la propuesta", indicó.

Los tigres tienen en agenda una gira por Estados Unidos la próxima semana y se espera que Rodríguez pueda estar o de lo contrario, será el entrenador de la reserva (Efrén Marenco) quien dirija. En cuanto al plantel, esperan que sea el entrenador ya designado quien tome la decisión sobre la base que se tiene.

"Se está planificando al equipo, tenemos carpetas de jugadores extranjeros para cuando se contrate al técnico ponerlos a disposición. Que sea 'el Zarco' quien los seleccione. A él siempre se le dieron los jugadores que pidió, no se le impuso ninguno. Entiendo a la gente que está desesperada al no tener información del equipo, pero hay que hacer las cosas de manera ordenada y con cabeza fría" agregó.

Vega expuso que en los próximos días se les cancelará al plantel la deuda salarial que se tiene y entonces se dará a conocer la continuidad de algunos de ellos.

El dirigente también señaló que se tuvo "un mal año deportivo. Arañando nos metimos entre los ocho (a los cuartos de final) y nos quedamos en la primera. Hay que valorar todo". Los tigres fueron campeones en el Clausura 2021 pero en los siguientes dos campeonatos, Apertura 2021 y Clausura 2022 fueron eliminados en cuartos de final ante el Chalatenango y Platense respectivamente.