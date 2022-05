FAS-Platense: el duelo más parejo de los cuartos de final

El FAS y el Platense arrancarán el martes por la tarde, en el estadio Óscar Quiteño, con los cuartos de final del Clausura 2022, siendo el primer duelo que se disputará de esta instancia.

Santanecos y viroleños se enfrentaron el sábado anterior en el cierre de la fase regular del campeonato, y se medirán nuevamente tan solo tres días después.

El cuadro asociado terminó ubicado en el quinto puesto con 30 unidades, mientras que el conjunto plateado acabó en el cuarto lugar con un punto más que los santanecos.

A pesar de quedar debajo del Platense, el FAS no ha perdido contra la escuadra viroleña en sus dos compromisos de la fase regular.

En el último enfrentamiento entre ambos equipos, los tigrillos sacaron los tres puntos de Zacatecoluca al vencer por 1-2 a los locales, con un gol de Jefferson Collazos anotado en los últimos minutos del encuentro.

Mientras que en la primera vuelta, los de Santa Ana vencieron en condición de local a los de Zacatecoluca, con el mismo marcador.

No obstante, el FAS no ha tenido constancia en el Clausura 2022. No logró pelear por permanecer entre los tres mejores equipos del campeonato, y finalizó a 12 puntos del líder: el Alianza, vigente campeón de la liga nacional.

“Somos dos equipos que tienen jugadores con similitud de condiciones, ellos tienen jugadores rápidos en las bandas igual que nosotros, en defensa ellos han sido más sólidos , pero nosotros hemos anotado más goles; veremos después de estos partidos si somos merecedores de estar en semifinales”, expresó el director técnico del FAS, Jorge “Zarco” Rodríguez.

“Siempre es importante por la sensación de triunfo, de ganar, pero eso ya es historia, estos son dos partidos en los que tenemos que ser mejores que ellos para poder optar a la semifinal”, expresó el timonel, sobre el triunfo conseguido la jornada pasada.

El Platense tampoco ha sido regular en el Clausura 2022. Tras haber conseguido el subcampeonato nacional en el Apertura 2021, en este certamen obtuvo siete derrotas en las primeras siete fechas. Fue hasta la jornada ocho que el equipo logró su primera victoria, y lo hizo en casa ante el Once Deportivo.

Para la segunda vuelta, los gallos iniciaron bien, consiguiendo cinco victorias al hilo, pero también destituyeron a Guillermo Rivera del cargo de director técnico del equipo, luego de esa racha.

Bajo el mando de Iván Ruiz, quien fue auxiliar de Rivera, el equipo plateado consiguió cerrar la fase regular con una victoria, dos empates y una derrota.

A pesar de sus irregularidades, los viroleños consiguieron ocho victorias, y consiguieron la clasificación para los cuartos de final por segunda vez consecutiva desde que ascendieron a la máxima categoría del fútbol nacional en el Apertura 2021.

"Lastimosamente no pudimos cumplir (en el duelo ante FAS disputado el sábado pasado), fue un partido que empezamos muy flojo, nos faltó un poquito de ganas, de hacer presión. Ya de último esos goles duelen, sobre todo por son en casa, ya teníamos el partido y creo que hasta para ganar. Los últimos minutos tenemos que ir a muerte, una desconcentración puntual y se nos escapa ese punto”, expresó el atacante del Platense, Irvin Herrera, luego de caer ante los tigrillos en la fase regular.