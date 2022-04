FAS-Alianza: Duelo cumbre de la fecha 15

Los tigrillos del FAS serán anfitriones este domingo por la tarde en el estadio Óscar Alberto Quiteño de Santa Ana ante el campeón nacional, Alianza, en el juego cumbre de la jornada 15 del torneo Clausura 2022 el cual se reanuda luego de 10 días de receso por las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF hacia Catar 2022.

El partido señalado a las 3:15 pm en el estadio occidental será el partido 254 en la historia de ambas oncenas desde 1959 y el juego 116 en la era de los torneos cortos, donde los asociados son cuartos en la tabla de posiciones con 21 puntos, dos menos que los elefantes blancos que mantiene la presión sobre los líderes del torneo, Águila y el AD Chalatenango (en ese orden por diferencia de goles), ambos con 27 nomios; por lo que el juego ante los capitalinos en casa resulta más que importante para mantener sus aspiraciones de mantenerse entre los primeros cuatro lugares de la liga y alejarse de Isidro Metapán y del subcampeón de liga, Platense, ambos con 20 puntos y al acecho de cualquier pinchón que sufran santanecos y capitalinos.

Luego de vencer por 2-1 a Jocoro en casa por la fecha anterior, triunfo que le devolvió la confianza a su plantel luego de la derrota en San Miguel a manos de Águila en el clásico nacional, el equipo asociado ha trabajado en estas casi dos semanas sin fútbol mayor con mayor ahínco, sabedor que ha recuperado plenamente a su goleador, el colombiano Bladimir Díaz, quien tuvo una destacada actuación en el triunfo tigrillos sobre los fogoneros y que contará de entrada con sus seleccionados nacionales, el portero Kevin Carabantes, su volante mixto, Brayan Landaverde y también a su puntero izquierdo, Kevin Reyes.

Para el técnico de FAS, Jorge “Zarco” Rodríguez, su equipo ha debido lidiar con vaivenes de rendimiento que le ha provocado más de un dolor de cabeza y que le ha privado de asaltar el liderato en la liga.

"Estamos en una situación un poco delicada porque no podemos dar el salto de calidad que quisiera el equipo, a veces sí, a veces no, ya que tenemos que ser un equipo más constante y no lo podemos lograr en este torneo", ha dicho el timonel con preocupación.

Para el estratega, los últimos resultados les han complicado pero aún siguen en la pelea. Esperan ir de a poco pues pelean por la tercera plaza en la tabla general.

"Tenemos que mejorar en esa área para que el equipo saque mejores resultados y estar peleando los primeros lugares. Por ahora tenemos acceso al tercer lugar, que es del Alianza, nuestro rival del domingo y que tiene un punto más que nosotros", destacó el timonel tigrillo.

A LIMPIARSE EL ROSTRO

Por su parte, el campeón salvadoreño llega a Santa Ana convencidos que deben buscar un triunfo que les limpie su rostro el cual quedó enlodado en la fecha anterior tras caer de visita en Chalatenango ante el local por 2-0, resultado a todas luces que ha provocado que su dirigencia comience a fraguar poco a poco una reingeniería en su cuerpo técnico luego que Milton Meléndez, su técnico titular, anunciara que dejará el cargo tras finalizar esta temporada para retomar a partir del Apertura 2022 su plaza anterior como Director Deportivo de los albos.

"Cuando tomé el cargo (Apertura 2020), al equipo no se le daban los resultados y requería de ideas frescas, así llegué aquí y ahora es lo mismo. No olvidamos que el objetivo es quedar campeones. Yo sigo igual, no podíamos traer a alguien sino planificando el próximo torneo en cuanto a los refuerzos y el técnico que pueda venir", indicó el entrenador albo tras su anuncio en conferencia de prensa.

Meléndez reconoce que hay muchas cosas que mejorar en el plantel, que ha sido un torneo atípico a lo que Alianza había mostrado en el último lustro y que tratarán de cerrar bien la liga.

"Las cosas se han dado así. Estoy muy contento por el apoyo que me han dado y sé que seguirá así. Me lo han demostrado. No me voy por los resultados. Estoy de acuerdo que el equipo no ha jugado bien, pero por muchas circunstancias desde el inicio del campeonato. No quiero entrar en las polémicas de decir que somos el equipo de las excusas", agregó.

Meléndez también saca pecho de su rendimiento con el equipo tanto en su etapa como jugador y ahora de entrenador. También ha desarrollado anteriormente ese papel de director deportivo con el fin de tener las mejores piezas en el plantel.

"Tengo once coronas ganadas de las 16 del equipo. Queremos pelear en este torneo por una más y vamos a seguir luchando. Es algo que ya había tomado como decisión", externó.

Los albos recuperan también a sus seleccionados, el portero Mario González, el lateral Bryan Tamacas y el volante de marca, Narciso Orellana, mientras que no reportan bajas por sanción ni lesión luego que su lateral izquierdo Jonathan Jiménez, ha comenzado a trabajar con el plantel.