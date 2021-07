Ezequiel Rivas: “Sabemos que los jugadores que están en Alianza, están por una razón”

Ezequiel Rivas fue uno de los fichajes que anunció Alianza de cara a la siguiente temporada 2021-2022. El “Cheque” retornó al cuadro albo luego de un préstamo en Chalatenango en esta última campaña.

Junto con la incorporación de Ezequiel también se sumaron los fichajes nacionales de Alexis Renderos y Junior Burgos. Hay que mencionar que los jugadores colombianos: Víctor Arboleda y Durvier Riascos, son los dos extranjeros que han aterrizado al equipo albo, jugadores que Rivas catalogó como “de experiencia”.

“Sabemos que todos los jugadores que están en Alianza y los que se suman al equipo están por una razón “es que son muy buenos”, más los extranjeros que vienen aportar su granito de arena con toda la experiencia que tienen. Los que han venido traen la mejor disposición para el equipo y seguir creciendo”, dijo Ezequiel.

Ezequiel Rivas entrenando con la camiseta de Alianza FC

El extremo derecho también comentó acerca de la exigencia que tiene el cuadro capitalino de cara a los torneos del Apertura 2021 y Liga CONCACAF. Hay que mencionar que la participación de Alianza en el torneo internacional arrancará en el mes de septiembre en contra del ganador entre Comunicaciones y Once Deportivo.

“Sabemos que Alianza ha dejado la vara alta en la Liga CONCACAF y creo que eso también te sirve para ver torneo a torneo que errores cometiste y corregirlos para tener un mejor funcionamiento en el torneo para que la institución siga creciendo tanto en el torneo local como en las competencias internacionales”, comunicó el ex elemento de Chalatenango.

�� | ¡FALTAN 4️⃣ DÍAS! No olvides que los juegos de la #CapitalCup estarán EN VIVO desde nuestro canal de YouTube.������



Suscríbete para seguir de cerca la pretemporada: ����



�� https://t.co/7ZKKIbokQs#AlianzaFC #PretemporadaAlba ��️ pic.twitter.com/8q1dn3uj9J — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) July 7, 2021

Es importante resaltar que actualmente, Alianza se encuentra en Estados Unidos disputando la “Capital Cup” en Washington con los equipos del DC United y LD Alajuelense en lo que se refiere a la pretemporada del equipo paquidermo.

�� #PretemporadaAlba | Un poco de fútbol en el entreno de hoy. ⚽️����#AlianzaFC ��️ pic.twitter.com/D7jOBwb0WG — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) July 7, 2021

“La preparación ha sido muy buena, no solo para esta copa sino para todo lo que se nos viene, para el torneo local y Liga CONCACAF. Estos partidos nos van a ayudar porque sabemos que es un nivel superior al de nuestra liga y eso nos va servir para darnos cuenta dónde estamos y que nos falta mejorar”, expresó el jugador de Alianza.

Ya para finalizar, el volante derecho de los albos remarcó el paso que tuvo con la escuadra norteña de Chalatenango el último año y como le sirvió para poder llegar a Alianza con mejor ritmo de juego.

“Creo que mi incorporación al equipo, tanto de la directiva como de mi persona llegamos al acuerdo de que era el momento de volver a la institución. Mi paso por Chalatenango me ayudó mucho porque he agarrado más experiencia y me ayudó a leer mejor el juego, ser más ordenado en mi posición. Estos dos torneos en Chalate me sirvieron para eso y ahora vengo con la misma responsabilidad al equipo e intentar hacer las cosas como las hice y lograr los objetivos que la institución tiene”, agregó el elemento de Alianza.