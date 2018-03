Extranjeros del Limeño están en evaluación

Sobre el criterio de Hugo Marcelo Ovelar, entrenador del Limeño, recaerá el futuro de los jugadores extranjeros en el club: los hondureños Julio César "Rambo" de León, Clayvin Zúniga (lesionado) y Aly Arriola, así como del colombiano Óscar Móvil.De esa forma lo expresó este jueves el representante de los santarroseños, José Vásquez, quien indicó que "dejaremos que el técnico tenga el libre albedrío para que decida quién se queda y quién se va".Aunque no escondió el descontento de los cucheros por el desempeño de uno de sus foráneos, el exinternacional hondureño "Rambo" De León, sobre quien había muchas expectativas."Se hace un gran gasto por la llegada de algún extranjero, sobre todo con la calidad que tienen y nos pegamos un golpe en los dientes al ver lo que te venden", dijo en forma general, y sobre el caso específico de "Rambo" comentó que "ya él tuvo su tiempo para haber dado más, no dio lo que nosotros esperábamos".Pese a ello, externó, no será la directiva la que decida si De León continúa o no, sino que la decisión la deberá tomar Ovelar, aunque al catracho aún le queda un torneo corto en su contrato.De igual manera dio un espaldarazo al timonel paraguayo, con quien "se dio un cambio rotundo", a juicio de la directiva. "Creemos que es la mejor opción que él siga. Tiene buena calidad y lo hizo muy bien en el equipo", añadió.En líneas generales, indicó que esperan mantener un 90 por ciento de la plantilla actual, pues "estamos contentos por el desempeño de los muchachos, han obrado de manera correcta, aún con el sacrificio al que están sometidos", aplaudió.