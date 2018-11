Extranjero del Sonsonate revela su situación económica en redes sociales

El futbolista mexicano Hilario Tristán Martínez reveló la gravedad de su situación económica ante los dos meses de deuda que acumula el plantel del Sonsonate en este Apertura 2018.

"Mexicano y su esposa con 20 dólares en otro país.... help, help, help", expresó en su cuenta de Twitter el mediocampista cocotero.

Hilario llegó este torneo al conjunto sonsonateco, en el que suma 16 participaciones, 14 como titular y dos ingresando como cambio, sumando un total de 1 mil 219 minutos.

EL GRÁFICO pudo conocer por parte de la interna del plantel que esta semana habrá un pago de la directiva verdiblanca para paliar la situación que atraviesan en estas últimas semanas.

PASAQUINA, CON ABONO

Por su parte, en el Pasaquina hubo un pago durante esta semana, equivalente a un mes de salarios, por lo que la deuda en el equipo ya no es de dos meses y medio, sino de un mes y 19 días. Esto lo confirmó el jugador Gerardo Iraheta.

El timonel Eraldo Correia se quejó el domingo pasado durante la derrota 4-1 con Alianza ya que su equipo llegó en desventaja por el factor económico.

Sobre los blancos, dijo que eran "un buen equipo, bien conjuntado, bien pagado, bien comido, así que tiene muchas ventajas", en comparación a la situación en el plantel burrito.

FIRPO, EN DEUDA

En el cuadro pampero las cosas tampoco están solventes. De acuerdo al portero Herbert Ramos, lesionado en este torneo y con una operación pendiente en su rodilla derecha, la deuda en el equipo se va solventando con pagos por quincenas y los montos a deber varían de acuerdo a cada jugador.

"A mí me deben mes y medio de salario", comentó a esta redacción.