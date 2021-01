Extraditan a Reynaldo Vásquez, expresidente de la FESFUT

Este viernes 29 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se hizo efectiva la extradición del ex presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Reynaldo Vásquez.



El ex federativo es reclamado por la justicia de Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa para el crimen organizado. El pasado 12 de enero, el Juzgado Décimo cuarto (14) de Paz instaló una audiencia especial de diligencias para coordinar la logística de extradición del ex federativo con las diferentes instituciones.

Según explicó el Juez del Juzgado 14°de paz, la extradición de Vásquez fue aprobada el 29 de agosto del 2017 por la Corte en Pleno pero no se había ejecutado por la condena de Vásquez en El Salvador por el delito de apropiación de forma indebida de las retenciones tributarias de sus empleados.

#Extradición | @FGR_SV concluye hoy, el proceso de extradición de Reynaldo Vásquez, expresidente de la FESFUT, reclamado por Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América por fraude electrónico, asociación delictuosa para lavar dinero y lavado de dinero, entre otros.

"Procede cumplir con la resolución de la Corte en Pleno y se ha señalado audiencia especial nada más con el objetivo de tener a todas las autoridades intervinientes para ponernos de acuerdo que día y hora se va a llevar acabo la entrega de esta persona ante la justicia que lo reclama", dijo el juez Sergio Bertín Alas.

Según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Vásquez supuestamente recibió dinero de la empresa Media World a cambio de concederle los derechos de mercadeo y medios de la selección de El Salvador para los juegos de clasificación al Mundial Brasil 2014.

¿Quiénes son los cuatro salvadoreños involucrados en el FIFAgate?

En octubre del 2019, la cámara de resolución de la Comisión de Ética de la FIFA inhabilitó de por vida al expresidente de la FESFUT Reynaldo Vásquez, al considerarle culpable de violar el Código Ético de la organización por cohecho.



La investigación abierta al exdirectivo está relacionada con varios casos de soborno en partidos organizados por la FESFUT y en competiciones de la FIFA entre los años 2009 y 2011.



Además de la inhabilitación, Reynaldo Vásquez también tendría que pagar una multa de 500.000 francos suizos.

Vásquez fue condenado en mayo de 2017 a ocho años de cárcel y a pagar $400,489.99 por retener cerca de $193,000 en cuotas laborales de 204 empleados y no pagarlas a las instituciones que requerían el saldo.



La acusación fue cuando Vásquez era el representante legal de la empresa familiar Mobilia S. A.



Aunque eran ocho años, según explicó el abogado, Mario Revelo, la condena fue reducida a cinco años y fue cumplida en junio del 2020, pero aún no obtiene su libertad por tener abierto el proceso de extradición por requerimiento de autoridades estadounidenses.