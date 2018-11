Extécnico del Cádiz: "Mágico González era mucho mejor que Dembelé"

David Vidal, ex entrenador del Cádiz español en la década de los años ochenta, habló con la Cadena SER y se deshizo en elogios hacia uno de sus pupilos en aquella época: Jorge "Mágico" González, de quien dijo es "mucho mejor" que el barcelonista Ousmane Dembelé.

"Salvando las distancias, Mágico González, técnicamente, futbolísticamente, tácticamente, físicamente, era mucho mejor que Dembelé, bastante mejor. Mi amigo Johan Cruyff (ex técnico del Barcelona), que en paz descanse, lo quiso fichar (a Mágico González)", cuenta el antiguo timonel del Mago, en declaraciones retomadas por Sport.

Y mientras el estratega español recordó a su "amigo" Cruyff, también reveló que existió un deseo genuino de parte del holandés por llevarse a González al Barça.

"Unos creen saber y otros entienden de fútbol y Johan Cruyff entendía, por eso se quería llevar al Mágico al Barça. Johan Cruyff fue el número uno, el que innovó".

Pero no solo lo puso encima de Dembelé, sino que también afirmó que "Messi es el mejor del mundo, pero Mágico a balón parado le pegaba mejor que Messi y Ronaldo juntos".

ANÉCDOTAS DEL MÁGICO

Vidal, quien dirigió al Cádiz como segundo y como entrenador principal en un periplo entre 1982 y 1990, recordó cómo en una ocasión González le recriminó que lo dejara fuera de una convocatoria tras ausentarse 15 días de los entrenamientos.

"Mira, te voy a decir una cosa, pero que no te moleste... No tienes ni puñetera idea de fútbol", le dijo Mágico a su entrenador, enfadado ante la noticia de que no jugaba ese fin de semana, a lo que su técnico le pidió respeto.

Pero lejos de eso, González Barillas "se echa una mano atrás y saca un paquete de (cigarrillos) Winston del pantalón. Le dio siete toques al paquete, rectangular, siete toques. Delante mío. Lo que hizo aquel hombre ese día no lo hace ni Messi ni Neymar ni Ronaldo ni nadie. Eso lo hace Mágico González".

De igual forma, Vidal recordó que sus jugadores daban el aval a que Mágico no llegara a entrenar porque "cuando él jugaba ganábamos casi siempre".