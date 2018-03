Extécnico de la selección de Argentina: “Hay chicas que incitan a la violación”

La imagen del ex técnico de la selección argentina de fútbol, Carlos Salvador Bilardo, está dando la vuelta al mundo, y no precisamente por méritos deportivos, sino por unas polémicas declaraciones en las que aseguró que "hay chicas que incitan a la violación".El que fuera seleccionador argentino habló en el programa de televisión "América 24" sobre el aumento de denuncias por abusos sexuales en Argentina y terminó metiendo la pata con declaraciones que para muchos son machistas."Una mujer no puede ir vestida como quiera. Hay muchas que van muy provocativas. En la playa, que una mujer vaya como quiera, pero en la calle no se pueden vestir como quieran porque incitan a la violación. Hay chicas jóvenes que incitan y usan polleritas (minifaldas) muy cortas. Se agachan a buscar un papelito y se les ve la bombacha (ropa interior)", declaró.Bilardo ganó con Argentina el Mundial de México 1986, pero ni eso le ha salvado del escrutinio al que está siendo sometido.Bilardo consideró que las mujeres tienen que vestirse "mejor" e hizo hincapié en que no sirve con la educación o la psicología para detener a los "muchos violadores" que hay porque aunque "no tienen derecho" a tocar a una mujer, es "lógico" que algunos no sean capaces de evitarlo."Yo voy en el colectivo y veo una señora, una mujer, una joven, que lleva el corpiño (sujetador) por debajo de los pezones y la miras. ¿Cómo no la vas a mirar?", afirmó este lunes.El entrenador aseguró este martes que no quiso crear polémica y rectificó asegurando que está "en contra de la violación"."Me he peleado con mi hija por cómo salía vestida. Si violan a mi hija o a mi nieta, yo mato", sentenció.