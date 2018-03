Expulsan a la futbolista Alex Morgan de Disney World

Game rescheduled to today because of Hurricane Irma! Come support us at Orlando City Stadium 8pm ET! #GameDay #ORLvSEA Una publicación compartida de Alex Morgan (@alexmorgan13) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 9:23 PDT

I want to apologize for my actions that occurred over the weekend. I will learn from this make sure it does not happen again. #liveandlearn — Alex Morgan (@alexmorgan13) 4 de octubre de 2017

Ebria y en Disney World. Alex Morgan mostró su peor lado y fue expulsada del popular parque de diversiones por encontrarse en estado de embriaguez.Según el medio TMZ, la futbolista del Orlando City Pride estaba acompañada de otras estrellas de la MLS cuando ocurrió el incidente en un bar del Epcot Center, en Disney World.Dicho medio afirma que varios testigos vieron como la futbolista insultó a varios agentes de seguridad y mostró un comportamiento fuera de si.Su club, el Orlando Pride, emitió un comunicado en el que asegura que esperara el informe de la policía para pronunciarse, mientras que Morgan pidió disculpas por lo sucedido en su cuenta de Twitter:"Aprenderé de esto y me aseguraré de que no vuelva a ocurrir", finalizó.Morgan es famosa no solo por ser una de las mejores futbolistas del plantea, sino por su belleza. Incluso ha posado para famosas revistas como Sports Illustrated.