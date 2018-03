Expreparador físico del Firpo espera pago de deuda salarial

El expreparador físico del Luis Ángel Firpo, el paraguayo Antonio Miltos Insfrán, lamentó que no se le haya cancelado el mes y medio de salario, más pretemporada, que laboró con los toros cuando estaban a la orden del brasileño Eraldo Correia.

Miltos dice que trabajó las últimas tres fechas del certamen pasado con los pamperos, así como colaboraciones con el plantel juvenil y las primeras 10 jornadas de este Clausura 2018, pero luego aceptó una oferta para viajar al fútbol de China, en donde trabajará con divisiones inferiores.

"Yo ya tuve paciencia a este señor (Modesto Torres), uno es digno de ganarse su salario, pero como que hay demasiadas mentiras y a mí lo que me molestó es que hablé con un directivo, no puedo decir su nombre, pero me dijo que supuestamente no me iban a pagar porque no estoy inscrito en la Federación (FESFUT)", expresó desde su natal Paraguay, vía telefónica.

El exintegrante del cuerpo técnico manifestó que tiene una copia del contrato que firmó con el máximo dirigente del club Modesto Torres y facilitó las imágenes del convenio a esta redacción.

Miltos viajará a China en un par de días, pero sigue al pendiente de su situación. Afirmó además que dejó un poder a su esposa, de nacionalidad salvadoreña, para que ella pueda cobrar lo que se le adeuda.

PENDIENTE

Por su lado, un directivo del Firpo aclaró que si hay contrato firmado entre ambas partes, éste estaría en la agenda de pagos del club usuluteco, que realiza gestiones para ponerse al día con el plantel.

También descartó que no se le haya pagado a Miltos por no haberse inscrito en la FESFUT, sino que esa situación se dio porque su contrato no estaba apostillado.

Este dirigente también comentó que se pagó primero a Eraldo Correia, extécnico, porque se necesitaba su reemplazante en el banquillo, el cual se concretó con la llegada de Giovanni Trigueros, que ya está inscrito en el torneo y ya dirigió. Negó que se haya dejado de lado a Miltos.