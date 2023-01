Expectativa en Francia por el regreso de Messi a jugar con el PSG: ¿Habrá o no homenaje al campeón del mundial?

Lionel Messi, campeón mundial con la Argentina y mejor jugador de Qatar 2022, fue convocado para jugar este miércoles con Paris Saint-Germain (PSG) en el partido contra Angers por la Liga 1 de Francia en el Parque de Príncipes. Pero cómo será la bienvenida reservada al campeón del mundo en el estadio parisino es aún una incógnita.

Messi había arribado hacia poco a París cuando obtuvo el séptimo Balón de Oro de su carrera y en aquel momento el PSG no dudó en celebrarlo en el Parque de Príncipes con un gran espectáculo. La semana pasada, al reincorporase al club, tuvo un cálido recibimiento por parte de sus compañeros y recibió un lingote de manos de Luis Campos, una de las autoridades del club.

Pero cuál será la reacción del público parisino es un misterio que también se refleja en los diarios franceses. El periodista Benjamin Quarez, de Le Parisien, plantea la pregunta: “¿Cómo será recibido del campeón mundial Lionel Messi?”. El cronista de L’Equipe Arnaud Hermant advierte que la duda sobre lo que ocurrirá está presente como un tema central en el duelo por el torneo: “Este será uno de los retos de esta velada entre semana en el Parque de los Príncipes. Cómo recibirá el público en el estadio Porte de Saint-Cloud a Lionel Messi”.

Messi fue recibido en PSG por un pasillo de honor hecho por empleados y compañeros del club. Foto: PSG_Inside)

Los dichos de Christophe Galtier en la conferencia de prensa previa al partido de este miércoles no responden el interrogante aunque sí aclaró que Leo no exigió ser homenajeado en la cancha. “Leo hizo una copa del mundo extraordinaria. Él es campeón del mundo y es un jugador fuera de lo normal. Espero será ovacionado por nuestros hinchas. Es Leo Messi, un jugador del PSG y campeón del mundo. Tenemos mucha suerte de tener un jugador como él entre los nuestros. Me atrevo a esperar que será celebrado por nuestros hinchas en el Parque de Príncipes. No hay ninguna razón para que no sea así”, dijo el técnico del equipo parisino unos días atrás.

Pasaron casi dos meses desde la última aparición de Messi en el Parque de los Príncipes cuando había ganado el apoyo de los hinchas gracias a su excelente nivel en el inicio del semestre. Pero el misterio continúa: ¿cómo recibirán al campeón del mundo?

En las últimas horas, el diario LeParisien dio un paso más. “PSG ha decidido no organizar un homenaje especial para Messi en la previa del duelo de este miércoles ante Angers”, publicó. El club considera que la bienvenida que le brindaron a su regreso a los entrenamientos en el Camp des Loges la pasada semana, donde se había realizado un pasillo de honor y una entrega de trofeos, fue suficiente, según el periódico local. Además, leParisien suscribe que ya han pasaron tres semanas y media desde la final del 18 de diciembre. Lo cierto es que los espectadores que concurran al estadio sí podrán saludarlo, en particular, en el momento de la presentación de los equipos por parte de la voz del estadio. Pero no habría nada especial: ni homenaje antes del partido ni después.

Lionel Messi y un abrazo sentido con su compañero Kylian Mbappé, quien aún está de licencia y no será parte del plantel que jugará mañana. Foto La Nación Argentina.

La evolución de Messi en el PSG

Luego de un comienzo con altibajos, el rosarino llegó al Mundial en su mejor momento en el club parisino. En 19 partidos disputados en la temporada, Messi acumuló 12 goles y 14 asistencias. El capitán argentino atraviesa su segunda temporada en Paris Saint-Germain luego de su traumática salida de Barcelona y se especula con una posible extensión del contrato, que finaliza en junio de este año.

Durante la ausencia del número 30, el equipo parisino disputó tres partidos, dos por la Liga 1 y otro por la Copa de Francia. El pasado 28 de diciembre, mientras Messi estaba de licencia en su Rosario natal, el último campeón francés superó con lo justo a Estrasburgo por 2-1 y tres días después sufrió la primera derrota de la temporada tras perder 3-1 en su visita al escolta Lens. El viernes pasado, con Messi ya reincorporado al plantel, PSG avanzó a la siguiente ronda de la Copa de Francia luego de superar por 3-1 a Chateauroux, de la tercera división.

Antes de sumarse al seleccionado argentino, el ganador de siete Balones de Oro había convertido siete goles en la Liga 1 y aportó diez asistencias. A los 35 años, Leo es el máximo asistidor del equipo y el tercer goleador por detrás de Neymar (11) y el francés Kylian Mbappé (13) que todavía no se reincorporó luego del descanso que le concedió el cuerpo técnico tras presentarse unos días después de perder la final del Mundial. El brasileño, en tanto, también reaparecerá este miércoles tras haber sido expulsado contra Estrasburgo.