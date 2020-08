Exmundialista José Villavicencio jugará en tercera división

José Villavicencio, mediocampista que fue parte del combinado nacional que fue al Mundial FIFA sub-20 Turquía 2013 regresará a jugar fútbol once tras estar un año en el fútbol sala antes de su paso por segunda división con el Platense y el Atlético Marte.

El volante nacional fue anunciado por InterSivar, el nuevo inquilino de la tercera división para el Apertura 2020 que está previsto para que arranque el próximo 3 de octubre.

“Me siento motivado con este nuevo proyecto de InterSivar, confiando en Dios que las cosas saldrán súper bien; volver a fútbol once me llena de mucha ilusión ya que es la modalidad que me gusta y por ende debo hacer las cosas de la mejor manera”, dijo Villavicencio el plática con El Gráfico.

Villavicencio se siente comprometido con este nuevo proyecto, debido a que él es miembro de la asociación del club InterSivar, equipo que tiene representación en la segunda división de fútbol sala y también una academia de fútbol.

“Los objetivos con este proyectos son claros: subir a segunda división y poder darles una motivación extra a todos los niños de nuestra escuela de fútbol para que se esfuercen y puedan llegar al equipo mayor”, señaló el exmundialista.

El jugador de 25 años habló sobre el proyecto ambicioso del equipo para subir en este torneo a la segunda división. También mencionó que el equipo estará conformado por muchos exjugadores de primera y segunda división.

“Gracias a dios, si se ha llegado a un acuerdo con muchos jugadores de experiencia, unos en primera división y otros de segunda, pero creo que lo más importante será que podamos integrarnos como equipo lo más pronto posible”, agregó.

Además, señaló que InterSivar quiere conformar un proyecto intergral de fútbol que se encamine al profesionalismo, debido a la mala imagen que tiene el fútbol nacional, del cual lo vivió en carne propia.

“La idea sigue siendo la misma con la que iniciamos todo este proyecto de InterSivar, que es hacer cosas diferentes y no ser como todos los demás equipos, demostrarle a las demás personas que con poco recursos pero con mucho trabajo y amor por lo que se hace se pueden lograr cosas buenas, ya lo demostramos en fútbol sala, en la escuela de fútbol y ahora esperamos mostrarlo en tercera división para seguir creciendo y avanzando con todos nuestros proyectos”, concluyó.