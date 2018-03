Exjugadores del Alianza revelan porque les cuesta ganar en casa del FAS

Isacc Zelaya fue el jugador que puso el 0-1 definitivo para Alianza en el último triunfo del plantel albo ante FAS en Santa Ana. Fue un 7 de marzo de 2007. Después de eso, los albos han olvidado cómo se festeja un triunfo ante los asociados en el estadio Óscar Quiteño.Zelaya, que en ese momento había llegado a un equipo que no podía inscribir jugadores nuevos por sanción de la FIFA, recuerda cómo fue ese tanto."La pelota me quedó para meterla de cabeza luego de un centro prolongado. Hubo dos cabezazos en el área y recuerdo que estaba Santos Rivera en el arco de FAS. Le pegué fuerte con la cabeza. La mandé al ángulo", recordó.Para el ahora volante de Firpo, a los albos les cuesta ganar en el estadio de Santa Ana por la rivalidad que tiene con el plantel asociado."FAS y Alianza tienen una rivalidad bastante fuerte. Yo creo que incluso fuera de la cancha está esa rivalidad. Creo que FAS tiene esa mística en Santa Ana, que no se le permite que pierda ante Alianza. Se vive un partido diferente entre FAS y Alianza en Santa Ana. Es de mucha lucha. FAS juega su partido ahí", apuntó el mediocampista en plática con EL GRAFICO.Santos Rivera, portero del FAS en ese partido, trajo a cuenta el tanto que le marcó Zelaya en ese compromiso en Santa Ana."Creo que ese gol fue en el minuto 90 del juego, más o menos. Estábamos 0-0. Recuerdo que un zaguero de nosotros rechazó una pelota, pero no con la suficiente fuerza y la dejó al borde al área. Isaac Zelaya venía con fuerza hacia adelante y remató con potencia de cabeza y la metió en un ángulo. Me lancé, pero no pude llegar a esa pelota. A la afición del FAS no le gusta perder ante Alianza. Te pueden perdonar perder contra un equipo como Águila, pero menos contra Alianza", apuntó el exguardavallas, en charla con EL GRÁFICO.Por su parte, Juan Carlos Serrano, exvolante albo, aseguró que el jugador del plantel blanco va con la mentalidad de ganar al FAS en el Quiteño, pero no siempre lo logra."El ambiente es hostil, aunque siempre nos costó ganar en Santa Ana. El juego se complica por la presión que uno se ejerce. Ya van diez años de no ganar en casa de FAS. Recuerdo que la última vez fue en 2007, yo aún jugaba", apuntó el ahora estratega de los planteles juveniles del equipo paquidermo.Otro que habló fue el exvolante blanco Óscar Navarro. Cree que cada juego en el Quiteño se complica por la motivación que tienen los jugadores asociados de parte de su gente al enfrentar a la representación capitalina."Nosotros también íbamos motivados, pero a veces te complicaba esa autopresión por ir a sacar el resultado", aseguró.