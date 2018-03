Exjugador del Real Madrid revela la “gran presión” que se vive en el club blanco

LONDRES, INGLATERRA. El futbolista alemán Mezut Özil, de Arsenal, admitió que durante su carrera nunca sintió tanta presión en un club como cuando estuvo en el Real Madrid."No puedes comparar las expectativas de ningún club con las del Real Madrid, ni siquiera el Arsenal puede, ni tampoco la selección. En Madrid hay que ganar todos los partidos. Si empatas, aunque sea contra el Barcelona, estás fallando", señaló el jugador en una entrevista publicada por el portal "goal.com"."Especialmente si eres un jugador joven, tienes que aprender a jugar con esa mentalidad. (Jose) Mourinho me ayudó mucho con eso, siempre me apoyó y sacó lo mejor de mí", añadió el jugador.El mediapunta de 28 años jugó entre 2010 y 2013 en el Real Madrid, con el que conquistó una Copa del Rey, una Liga y una Supercopa de España.Özil también reveló que en 2016 rechazó una suculenta oferta recibida por un club chino porque para él, en el mundo del fútbol, el dinero "nunca ha jugado un papel tan importante".El alemán evitó revelar el nombre del conjunto asiático que tenía intención de ficharle, aunque reconoció que la oferta había sido "tentadora"."Los títulos y los objetivos son mucho más importantes que el dinero, por eso dije desde el principio que China no entraba en mis planes", declaró el deportista.Preguntado por un posible interés del Fenerbahce turco, Özil se remitió al contrato que tiene vigente con el Arsenal, dando a entender que no tiene la vista puesta en otras ligas. "Lo que puede pasar en el futuro no lo sabe nadie pero ahora me siento muy bien aquí (en Inglaterra)", sentenció el jugador.