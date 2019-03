Exjugador del FAS irá a prueba a fútbol de Bélgica

El exjugador del FAS y del Tulsa Roughnecks de la USL de Estados Unidos, Christian Rodríguez, viajará esta semana para probarse con el fútbol de ascenso de Bélgica, según contó el mismo futbolista salvadoreño.

Rodríguez sufrió una lesión esta temporada, pero se recuperó y jugó el tramo final de temporada en USL con el Tulsa. Luego, el equipo dejó libre a todo el plantel, incluyendo al seleccionado nacional Joaquín Rivas, por lo que Rodríguez se fue al filial del DC United.

"No llegué a un acuerdo económico aunque el profesor estaba interesado en mí", dijo sobre su estancia de un mes en el segundo equipo del DC.

Sin embargo, el salvadoreño recibió el ofrecimiento de un visor en Bélgica para probarse en equipos de segunda y tercera división de ese país y esa es la opción por la que se decantó. Entrenará un mes y medio en Europa.

"Me vieron unos scouts cuando jugaba en USL y en FAS y uno de ellos se conectó con equipos de segunda y tercera de allá y me han invitado a estar un tiempo con ellos y ver si soy opción y ficho. Me voy este jueves. El scout también trabaja con el Standard de Lieja", indicó.

Rodríguez ya tuvo la chance de estar en Europa, cuando tenía 17 años.

"Cuando fui al Groningen (de Holanda) estaba muy joven, pero ahora tengo más experiencia, en El Salvador, el FAS, la USL, y eso te sirve para tener una mentalidad más madura y ritmo de juego. Uno ya es más profesional y eso te ayuda a aprovechar más las oportunidades", reflexionó.

Ahora, el nacional espera convencer en las pruebas y firmar con uno de los equipos en que se probará y así abrir puertas a otros compatriotas. "Ellos no ven muchos jugadores centroamericanos y les da curiosidad saber de mí, el visor se enfocó en nuestra región y ojalá, si me va bien, abra puertas. Los salvadoreños tenemos mucho talento y solo falta que la persona correcta nos esté viendo".

Por otro lado, el jugador explicó que también hubo una chance de llegar al Águila, tras salir del Tulsa. "Yo quería ir, pero no llegué a un acuerdo, todo se hizo a último momento, casi cuando se cerraba el mercado de pases, pero la directiva fue muy amable", explicó.