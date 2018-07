Exjugador del Barcelona se retira del fútbol

"Simplemente, ¡Gracias!", escribió el veterano defensor mexicano Rafael Márquez en sus redes sociales, donde hoy se despidió oficialmente del fútbol profesional.

El ex del Barcelona aseguro sentirse "satisfecho" tras 22 años de carrera. "No me arrepiento de nada, ya que los aciertos, y más los errores, me enseñaron a ser mejor día a día, a no tener miedo de equivocarme y siempre dar el máximo con todos mis equipos", escribió.

El "Káiser" mexicano, de 39 años, jugó su último partido como titular con México en los octavos de final del Mundial de Rusia ante Brasil, en el que fue su quinto torneo de este tipo. Es considerado como uno de los mejores defensas de su tiempo.

Márquez ya había puesto fin a su carrera de clubes antes del Mundial con la camiseta del Atlas, el equipo en el que debutó en 1996.

Sin embargo, su brillante carrera se vio empañada cuando en agosto de 2017 ingresó a la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser un presunto testaferro de un líder narco.

"Fútbol, me has dado tanto que hay mucho que devolverte. Es imposible alejarme, por lo cual siempre estaré ligado a ti", precisó el ahora ex futbolista, aunque no dio más detalles sobre sus siguientes pasos.

Márquez forjó una carrera que le llevó a triunfar en el Mónaco y después en el Barcelona. En el club azulgrana vivió sus mejores años, ganando cuatro Ligas y dos Ligas de Campeones.

En sus últimos años, a pesar de no participar recurrentemente con el "Tri", Márquez se volvió uno de los asistentes técnicos "de facto" del colombiano Juan Carlos Osorio, que siempre elogió su liderazgo y el ejemplo que daba a los más jóvenes.

Además de agradecer a su familia, Márquez recordó "a todos los aficionados" que le demostraron su cariño "durante todos estos años". "Son y seguirán siendo mi motivación para seguir dando todo, donde esté y haga lo que haga. Este no es un adiós, es un hasta pronto", concluyó.