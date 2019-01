Exjugador del Audaz denuncia que dirigencia falsificó sus firmas y le deben 10 mil dólares

El exvolante hondureño del Audaz, Milton Palacios, que jugó con los coyotes en el Clausura 2018, reclama el pago de 10 mil dólares en concepto de deuda salarial e indemnización de parte del equipo vicentino, un monto que el equipo dice sí le ha pagado.

Pero la situación no se queda solamente en el impago, sino que el catracho denuncia que el equipo falsificó su firma en unos recibos que están en poder de la dirigencia apastepecana y que demostrarían que la deuda en realidad ronda los 300 dólares. La dirigencia niega la supuesta falsedad material.

El abogado del futbolista, que pidió ocultar su nombre por seguridad, indicó que interpusieron una demanda ante la FESFUT y fue en una audiencia posterior en que notaron la irregularidad.

"La demanda se hizo en el Tribunal Arbitral (de FESFUT) y éste manifestó que habría una audiencia de conciliación (en octubre de 2018), a la cual Milton no asistió porque estaba fuera del país. De Audaz llegó su apoderado legal (Miguel Anaya). En la audiencia deben recabarse pruebas para ver si se canceló (la deuda)", cuenta el representante legal de Palacios.

En dicha audiencia, "(Audaz) presentan unos recibos de pago y a mí me parece raro, porque un día antes hablé con Milton y me dijo que solo le habían cancelado al inicio del año (versión que corroboró Palacios a esta redacción). Veo en los recibos que las firmas no son las mismas, están con variación y los chequeo. Son muchos recibos y pedí una prueba con el perito caligráfico en la Policía".

Dicho peritaje se realizó el 6 de diciembre de 2018, en las instalaciones de la FESFUT, y la notificación de resultados por parte de la Policía Técnica Científica (DPTC) a la Federación será dentro de 30 días hábiles, en donde ambas partes obtendrán la respuesta sobre la autenticidad de dichas rúbricas.

“En julio del año pasado incluso me dieron un cheque sin fondos, no lo agarré, luego me dijeron que agarrara 2 mil 500 dólares y que firmara el finiquito. No quise, luego pusimos la demanda (ante FESFUT)”, agrega el exjugador coyotero.

Palacios jugó con los coyotes en el Clausura 2018 y junto al argentino Cristian Sánchez Prette no terminaron contentos con la directiva que dirigía el equipo en ese momento.

El abogado dijo que en caso de comprobarse la falsificación no solo pedirán el dinero que Milton Palacios asegura que le corresponde, sino que demandarán por falsedad material.

LO NIEGAN

Por su lado, el Audaz negó que dichas firmas fueran falsas y que la deuda no es de 10 mil dólares, sino de alrededor de $300.

El gerente de los apastepecanos, Jaime Barrera, dijo que fue el defensor de Palacios el que no quiso realizar el peritaje en la DPTC.

"Él se negó, yo pedí eso. Esos recibos están en la Fiscalía y la Policía Científica para determinar si la firma es o no de él. Si son de él, luego les pondré una demanda por calumnia, es claro", manifestó.

En ese sentido, Miguel Anaya, representante legal del Audaz, comentó posteriormente a esta redacción que fue él especificamente quien pidió dichas pruebas. "Yo solicité que el jugador hiciera firmas de pie, sentado y semiparado", y añadió que"por la naturaleza de la profesión (de futbolista) y porque varios pagos fueron realizados en la canchas, este señor (Palacios) firmaba sobre un folder", expresó.

"Ahí está toda la documentación de que se pagó. Él (Palacios) demandó por una cantidad que no se le debía y esos son los trámites que se han venido respondiendo. En la FESFUT se va por etapas, hay audiencias previas, luego la de descargos de ambas partes", agregó Barrera.

Barrera fue enfático. "¿Si esos recibos no fueran válidos, los habríamos dado a la Fiscalía? Nos fuéramos presos por falsedad material. La FESFUT nos notificará a nosotros (de los resultados del peritaje)".

CAMPOS NO SABÍA

El nuevo presidente del Audaz, Roberto Campos, quien compró la categoría al exdirigente Juan Pablo Herrera, dijo que no tenía conocimiento del proceso pendiente en torno a la deuda con Milton Palacios.

"No sabía y además entiendo que si eso se da (que las firmas sean válidas), hay una acción penal en contra de él (Milton Palacios)", indicó el nuevo pope de los coyotes.

De igual forma, en un caso hipotético en que al equipo se le obligue a pagar los 10 mil dólares que Palacios reclama, Campos dice que no puede adelantarse a dar opinión sobre tema, pues tendría que analizarlo.

"Habría que discutirlo, ver el tema, analizarlo jurídicamente, porque es una acción pasada, pero no tengo una respuesta, porque antes debe hacerse un minucioso estudio sobre lo que se haría en ese momento", expresó.