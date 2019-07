Exjugador de Metapán sufrió ataque cardíaco

El exdefensa central de Isidro Metapán Edgar Dubón Henríquez sufrió la semana pasada un preinfarto, aunque ya se encuentra estable, según informaron de parte del club calero.

El presidente del equipo Rafael Morataya comentó a esta redacción que Dubón Henríquez, quien ya había finalizado contrato con los jaguares, sufrió un preinfarto días atrás, mientras que otra fuente del club confirmó que el jugador estuvo ingresado pero ya está estable.

El exdefensa jaguar estaba a prueba en un equipo de liga mayor y en otro de la segunda división, tras acabar su vínculo con los jaguares, de los que se despidió luego de sufrir una lesión en abril del año pasado.

Dubón fue pieza importante del equipo desde el Apertura 2017, donde se consolidó en la formación titular de los metapanecos, hasta que sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla derecha.

A las puertas del alta médica por aquella lesión, Dubón dijo en una entrevista con esta redacción que "mi familia me ha apoyado y me dieron ánimos cuando supe de la lesión. El equipo tampoco me dijo tirado cuando les dije que no me sentía bien".

Edgar Dubón, a quien el Metapán mostró su apoyo en un comunicado en redes sociales este jueves, se graduó como licenciado en Ciencias de la Educación, con Especialidad en el Idioma Inglés en diciembre de 2017, mientras el equipo peleaba semifinales del torneo Apertura.

"A uno siempre le dicen que el fútbol solo es un momento, una etapa corta, pero veremos hasta dónde nos lleva el fútbol y si se dan nuevas oportunidades. Si no, ya tengo mi título y puedo ejercer", dijo en otra plática con Deportes Grupo LPG cuando recién obtenía su licenciatura.