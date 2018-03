Exfutbolista del Real Madrid confiesa un secreto despues de siete años

Royston Drenthe, exfutbolista del Real Madrid entre 2007 y 2010, confesó en una entrevista para un medio holandés llamado "Perform" que después de caer por 2-6 ante el Barcelona, en una de las goleadas más históricas que pueda registrar el conjunto merengue, varios futbolistas del equipo blanco salieron de fiesta.

"Salimos de fiesta porque necesitábamos despejar nuestras cabezas", contó el holandés, ahora retirado del fútbol y dedicado a la música.

El partido se realizó un 2 de mayo de 2009 y terminó de manera desastroza para el club blanco en el propio estadio Santiago Bernabéu.

Drenthe, quien llegó como una gran promesa para el Real Madrid y nunca consiguió nada tanto en el conjunto blanco, comentó que "en Madrid es un tabú salir. Puedes salir, pero no si pierdes. La gente no puede verte salir de noche después de una derrota. Pero teníamos un grupo con jugadores jóvenes, no nombro a ninguno, pero recibí una llamada de un compañero de equipo, diciendo: Roy, vamos".

Así varios jugadores de la plantilla madrileña decidieron esa noche ir de fiesta para poder despejar su mente, con el cuidado de guardar en secreto todo lo que sucedió esa noche.

Es más, ni la propia mujer de Drenthe era consciente de lo que ocurría.

"No podía saberlo, porque sabía que era una mala idea salir después de una derrota, así que me fui de forma furtiva de mi casa. Me fui en punto muerto para que ella no pudiera oír mi coche. Baje por la colina y cuando estábamos lejos de la casa arranqué el coche", aclaró el exfutbolista en la entrevista.