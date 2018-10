Exequiel Palacios en la órbita del Real Madrid

La gran figura juvenil del River Plate de Argentina, Exequiel Palacios, estaría en la órbita del Real Madrid, pero su representante hasta ahora sólo recibió noticias del interés del Inter de Milán.

"No me llamó nadie del Real Madrid por Palacios. Me llamó (el vicepresidente del Inter Javier) Zanetti para avisarme que lo están siguiendo, pero solamente eso", declaró su representante, Renato Corsi, a radio El Mundo de Buenos Aires.

Según informó hoy el portal TyC Sports de Argentina, el Real Madrid prepara una oferta de poco más de 20 millones de euros netos (22.7 millones de dólares) por el pase de Palacios, de 20 años.

La idea del club español sería concretar la compra del mediocampista a fin de año, pero lo dejaría en River, dueño del 75 por ciento de su pase, hasta junio para que complete la última etapa de la Superliga argentina, precisó TyC Sports.

La cláusula de salida del mediocampista es de 15 millones de euros y según confirmó hoy su representante, junto con River planean aumentarla luego del desquite con Gremio por la semifinal de la Copa Libertadores de América.

"No tiene pasaporte comunitario y no puede conseguirlo de ninguna manera", aclaró en tanto Corsi. Palacios fue convocado a la selección argentina de fútbol.

Palacios, un volante polifuncional, también estaba en la agenda de otros grandes de Europa como Barcelona, Inter de Milán y Manchester United.