Exentrenador del “Mágico” González es un ídolo de Messi

David Vidal dirigió al Lorca de la segunda división hace unos meses, lo llevó de la tercera a la segunda categoría. Dice ser muy popular y tuvo a sus órdenes a Jorge González en su época en el Cádiz español. Y también dice que Messi lo admira.

Vidal se encontró con el astro argentino hace 13 años y recibió un obsequio como muestra de respeto.

Él lo contó de esta manera en una entrevista concedida en España: "Hay un jugador del Barcelona que se llama Leo Messi, que en el año 2004 me regaló una camiseta y me dijo: 'soy admirador tuyo'".

Y continuó su relato: "Le di las gracias. Estaban él y (Thiago Motta). Para mí es un orgullo que Messi, que es el mejor del mundo, me admire".

Pese a ser un técnico "popular" y que es un viejo zorro en la liga de ascenso, fue destituido de su último equipo, el Lorca, pese a que él lo llevó a la división de plata española. Y como era de esperarse, afirma que es una decisión que nunca entendió.

CONVIVIÓ CON EL "MAGO"

Vidal sabe del "Mágico" González no por relatos, sino por la experiencia directa con el "11" salvadoreño, pues su debut en los banquillos coincidió con el arribo del precursor de la "culebrita macheteada" al cuadro amarillo.

"A veces estaba sin entrenar un mes y lo ponías a jugar y era el mejor. Recuerdo que Benito Joanet (yo era su ayudante) me dijo: 'David, vete a buscar a Mágico que nos hace falta'. Llevaba 20 días sin entrenar, lo trajimos y fue el mejor del partido, nos salvó la vida", rememoró en otra entrevista el veterano entrenador.

Y como conocedor de González, David Vidal le dejó un recado: "Jugó en el Cádiz, porque luego llegó a Valladolid y no jugó casi nada; que no es el Manchester United, es el Valladolid... Cuando aterrizó aquí, la cabeza la tenía perfectamente y cuando se fue, también la tenía muy bien. Se rodeó de unas compañías que no eran las adecuadas".

En la actualidad Vidal no tiene equipo, pero sí un legado de vivencias que lo hacen un personaje muy conocido en España, en donde ha dedicado más de tres décadas al deporte, lo que lo llevó a codearse con tipos como el "Mágico" o la "Pulga" argentina.