Excompañeros revelan cuál era el apodo de Cristiano cuando era un niño

Un excompañero de Cristiano Ronaldo en el Andorhina, uno de los equipos donde el delantero se inició como profesional, reveló hoy cuál era el sobrenombre que ocupaban para referirse a él cuando eran niños.Ricardo Santos, excompañero del ahora astro portugués, dijo que a Cristiano le llamaban "Llorica", porque "no le gustaba que no le pasáramos el balón y menos le gustaba perder"."Le llamábamos llorón porque siempre le ha encantado ganar, al igual que hoy. Y cuando perdía, o cuando los otros jugadores no le pasaban el balón, habitualmente lloraba", recordó Santos.Esta revelación llega en las vísperas del encuentro que hoy sostendrán Portugal y Suecia, que será especial para Cristiano Ronaldo porque se disputa en Madeira, su lugar de nacimiento.La expectación en Funchal es alta y las historias alrededor de la infancia de Cristiano Ronaldo proliferan."Este partido es un homenaje al pueblo de Madeira porque lo merecen. Queremos agradecer el apoyo que nos dieron durante la Eurocopa", dijo CR7 previo al partido, según el diario deportivo AS.Cristiano Ronaldo considera que ha sido un "detalle" por la Federación al realizar un partido en esa ciudad, ya que llevaban 16 años sin que su gente vea a la selección lusa jugar ahí.Cristiano jugará su primer partido con la camiseta nacional en Madeira, ya que solo disputó dos encuentros en la isla cuando vestía la camiseta del Sporting de Portugal, en la temporada 2002-2003, ante el Nacional (1-1) y el Marítimo (0-3).El partido se jugará en el Estadio de los Barreiros. Las entradas están totalmente agotadas ya que la recaudación total será destinada a fines solidarios, la mitad de ella a los damnificados por la ola de incendios vivida en la isla en el pasado verano.