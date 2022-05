Exárbitro mundialista investigado por acoso por FIFA

La FIFA confirmó que su comité de ética está investigando las denuncias de acoso y abuso sexual contra uno de sus instructores de arbitraje y el jefe de árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), publicó ayer el periódico inglés “The Guardian”.



Óscar Julián Ruiz, que arbitró en los Mundiales de 2002, 2006 y 2010 y se desempeña como instructor de la FIFA desde junio de 2011, ha sido acusado de acoso sexual por 11 presuntas víctimas y más de 30 testigos.



Por su parte, Imer Machado, director de la comisión de árbitros de la FCF, también enfrenta denuncias de abuso y acoso sexual por parte de 14 presuntas víctimas y testigos.



Ruiz ha negado enérgicamente las acusaciones, aunque ya fue investigado en 2019 por las autoridades colombianas luego de enfrentar acusaciones de que violó a una menor y acosó sexualmente a tres compañeros árbitros. Ese caso fue archivado después de que un juez dictaminara que no había suficientes pruebas en su contra.

Sin embargo, “The Guardian” confirmó que se ha pedido una reapertura del proceso anterior, en el que se alega que Ruiz abusó sexualmente y acosó a varios árbitros más y algunos afirman que también obligó a otros a tener relaciones sexuales con él para que obtuvieran un ascenso.

Harold Perilla, uno de los árbitros afectados y que puso la querella en 2019, dijo que “Óscar Julián Ruiz no es el único. También tenemos a Machado, el director de la comisión de árbitros y exárbitro internacional. También probó conmigo, puse una denuncia y no soy el único”.

Ruiz, en tanto, dijo que “ninguno de los hechos se ajusta a la realidad”, y agregó: “Duré 16 años como árbitro internacional y nunca fui investigado. He realizado más de 200 actividades internacionales, torneos, cursos, seminarios con instructores de árbitros de todo el mundo y nunca he sido acusado”.



La FCF no respondió a una solicitud de comentarios sobre los reclamos contra Machado.