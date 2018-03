Ex técnico de Andrés Flores ficha con el Timbers de la MLS

EUA. Los Timbers de Portland nombraron a Giovanni Savarese como su nuevo técnico.

El venezolano de 46 años había dirigido al Cosmos de Nueva York en la segunda categoría del fútbol de Estados Unidos y Canadá desde 2012. Guio a ese equipo a tres títulos del Soccer Bowl en cinco temporadas.

Introducing our new head coach, Giovanni Savarese! We’re thrilled to have you join us in the Rose City.????



READ | https://t.co/dLYdtHvHN5 #WelcomeGio #RCTID pic.twitter.com/iZ5hxg9IAp