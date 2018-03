Ex seleccionado salvadoreño quedó campeón en Estados Unidos

Alexander Amaya del Cid, ex futbolista profesional y ex seleccionado salvadoreño, consiguió su primer título como entrenador con la Academia de fútbol WesturyYouth Soccer Club, en Long Island, Nueva York, Estados Unidos. El cuscatleco dirige a un grupo de futbolistas sub 16 y logró el primer lugar el pasado fin de semana.

El equipo que dirige Amaya del Cid logró el campeonato de la Copa Long Island Junior Soccer League con marcador de 4-3. Pero también se coronó campeón de la Liga el domingo, logrando dos títulos en un mismo fin de semana.

La academia WesturyYouth Soccer Club fue fundada en 2013 por los salvadoreños Mateo Flores y Carolina Guardado, con el objetivo de alejar a los jóvenes de las pandillas. Westbury es un pueblo donde muchos Salvadoreños han vivido desde los años 80 y en la academia participan varios chicos de padres salvadoreños.

Alexander Amaya del Cid jugó en el balompié salvadoreño desde 1991. Comenzó su carrera en el desaparecido Antel, luego llegó a la reserva del Águila, San Salvador, Isidro Metapán y Alianza.

Además militó en el fútbol de China, con el Beijing Guoan.