Ex seleccionado de Panamá, sobre derrota del 2008: "No he vuelto a ver nunca ese partido"

Gabriel "Gavilán" Gómez, ex seleccionado de Panamá, recordó en el programa Güiri Güiri al Aire la derrota de 3-1 del combinado canalero ante El Salvador del 2008 que los dejó fuera de la cuadrangular en la eliminatoria camino al Mundial Sudáfrica 2010.

Gómez fue uno de los integrantes de esa selección canalera que logró una ventaja de 2-0 en el primer tiempo pero no pudo evitar la remontada que concretó El Salvador con un disparo de Luis Anaya que desvió con la espalda José "Chepe" Martínez para el épico 3-1.

"Estábamos en el mejor momento como la selección que hoy tiene Panamá, ¿Qué nos afectó? Nos afectó la lluvia en Panamá y en El Salvador. Yo recuerdo muy bien y lo tengo en mi cabeza y desde ese día no he vuelto a ver más nunca ese partido, por ahí uno entra a YouTube y aparece pero nunca le doy el click como a esa película de terror y revivir esa cosa negativa, no he sido capaz", explicó Gabriel Gómez.

Sobre la derrota de 3-1 del 2008 en el Cuscatlán dijo que aún la recuerda,

"Los primeros 15 minutos ya estábamos ganando, el 2-0, gol de José Luis Garcés, aparece la lluvia y tuvimos para liquidar el partido en una jugada con Rolando Escobar y tantas cosas que pasaron pero de repente la afición empujó y El Salvador supo utilizar su localía y nos superó en el segundo tiempo. No tuvimos capacidad de reacción y ese gol que nos marcan donde se desvía y nos quitaron la ilusión a todos", enfatizó.

Sobre la actual selección de Panamá que dirige el hispano-danés Thomas Christiansen.

"Muy contento por el desenvolvimiento mostrado hasta ahora de la selección en la octagonal. Se inició con las islas y vino la Copa Oro donde dejó dudas en ataque pero en estos tres primeros partidos ha mostrado muy buen fútbol, buena dinámica e intensidad. Se ve un grupo unido y fuerte", dijo Gómez.

Panamá empató 0-0 contra Costa Rica y México - los otros dos rivales de El Salvador en dicha ronda final de eliminatorias- y le ganó por 3-1 a Jamaica.

Fue pregunta obligada, el ambiente en el Cuscatlán y cómo ve a la selección salvadoreña de Hugo Pérez.

"Hay que jugar los partidos, El Salvador tiene una selección joven va a jugar en su casa y todos sabemos lo que conlleva jugar en el Cuscatlán, con la afición y el entorno que van a vivir. Por ahí dicen que hay poco ambiente para el partido ante Panamá y todo se lo han reservado para México, no me como mucho el cuento porque El Salvadoreño es cultura futbolística y van a a apoyar siempre a su selección".

Para el Gavilán Gómez, la situación ha cambiado desde 2008. "Estamos en una situación moderna y el jugador ahora se prepara mejor para esto. Es como el mito de la altura, ahora ya no pesa porque uno ya sabe que hay que llegar un día antes. Todo se ha ido modificando y el fútbol está más parejo, pero el momento que vive Panamá, el jugador sentirá una motivación".

A criterio de Gómez hay jugadores en "La Sele" con mayor experiencia.

"Después que fuimos al Mundial a la selección que todos le van a querer ganar es a Panamá, eso motiva al rival y hay que llevar esa mochila...Cuando a veces se torna todo a favor tuyo, las cosas se terminan complicando. Esto es eliminatoria y no se puede relajar, cuidar el mínimo detalle", expresó.

"Los partidos hay que jugarlos, el rival te quiere ganar más el empuje de la afición. Hoy en día se le hace más difícil ganar al local que al visitante porque el visitante te plantea un partido, te toca arriesgar y dejar espacio; En la última jornada de Champions ganaron más los visitantes que el local", agregó.