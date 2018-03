Ex seleccionado argentino es acusado de intentar matar a su mujer

El mediocampista argentino Lucho González fue denunciado por tentativa de homicidio por su esposa, Andreia da Silva Marques González, quien lo acusa de intentar asfixiarla y cortarle sus muñecas.

Según la denuncia presentada por Andreia los hechos ocurrieron el 8 de diciembre cuando tras una discusión el ex futbolista habría intentado matarle. La Policía Civil confirmó que la denuncia existe y que se abrió una investigación policial.

El relato completo de la mujer, según publicó Globoesporte fue: "Mi marido, Lucho González, intentó matarme. Discutimos y él intentó matarme. A partir de ahí vació la casa, sacó todas las joyas y valores, sacó el dinero de las cuentas, bloqueó todas mis tarjetas, robó dinero y hasta las funcionarias. Él intentó asfixiarme y cortó mis muñecas, me colgó en la vara y llamó a mis hijos para verme caer en el balcón. Las empleadas llamaron a la razón y él me tiró del balcón, porque debajo tenía el patio donde estaban mis hijos jugando con los perros y empezó a gritar: 'Te voy a matar te voy a matar'".

Al ex jugador de la selección argentica se le aplicó una orden de alejamiento que no le permite que se acerque a su mujer una distancia de 500 metros, no puede estar en contacto con su esposa, familiares y testigos, y se le suspenieron las visitas a su hijos en un plazo de 90 días.