Ex presidente de la normalizadora de Guatemala: "Hay temas que para FIFA no son negociables”

El abogado de origen guatemalteco, Juan Carlos Ríos, expuso en el programa radial de el Güiri al Aire su experiencia como ex presidente de la última Comisión de Regularización de la FIFA que se estableció en Guatemala entre mayo del 2018 y junio del 2019 cuando el ente rector del balompié mundial reconoció de nuevo al fútbol guatemalteco luego de su suspensión.

Ríos explicó cómo la estructura del fútbol de su país debió anteponer posturas contrarias a lo que exigía la FIFA para restablecer el orden administrativo y deportivo, tal como lo está exigiendo en la actualidad al fútbol salvadoreño desde que la FESFUT quedó acéfala el pasado 1 de agosto.

“FIFA es como un club privado que pone sus normas, reglas y todo aquel que quiera estar ahí las tiene que cumplir”, resaltó como ejemplo Ríos sobre lo que implica estar bajo la batuta del ente rector del fútbol mundial.

“Para FIFA es bien simple: si cumplen (con sus normativas y reglas), están adentro y si no, están fuera. Es así de sencillo”, destacó sobre la necesidad de acatar al pie de la letra sus Estatutos y todo aquellas directrices que solicite, acá no hay tonos grises, todos son blancos o negros y de esa manera hay que entenderla, más allá de los temas de la Soberanía, el nacionalismo y otros puntos, no hay mucho que argumentar sobre este tema”, indicó.

Sobre su participación como presidente, Ríos aclaró que “nunca estuve involucrado en el fútbol guatemalteco. A raíz del FIFA Gate, directivos de Guatemala se vieron involucrados y la FEDEFUT quedó acéfala”, recordó.

“En el caso de Guatemala, todo el Comité Ejecutivo de la FEDEFUT, a excepción de un miembro tuvo problemas legales entre renuncias y procesos judiciales abiertos”, destacó.

“A raíz de eso se formó la primera Comisión Normalizadora en febrero del 2016 presidida por doña Adela de Torrebiarte quien falleció hace dos años. Posteriormente, los asambleístas en octubre del 2017 desconocieron esa Comisión Normalizadora, lo que trajo la suspensión del fútbol en Guatemala. Fuí el abogado de dicha Comisión Normalizadora y la Asamblea Legislativa crea un Comité Ejecutivo provisional la cual nunca fue reconocido por la FIFA y en mayo del 2018 renuncia dicho comité interino y FIFA establece en mayo del 2018 un Comité de Regularización que presidí”, explicó.

“Yo venía del aspecto legal deportivo pero no pertenecí a ningún club o a la estructura del fútbol, nunca ejercí la dirigencia deportiva”, reiteró Ríos.

EL LEGADO

Sobre lo que podría hacer la Comisión de Regularización ordenada por la FIFA a principio del presente mes para funcionar y utilizar los fondos FIFA que posee para reiniciar sus operaciones administrativas y deportivas, el abogado y catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala fue enfático en señalar que “en el caso de El Salvador, automáticamente funciona con una controlaría general de cuentas, funcionan portales de transparencia, deben hacer registros de firmas, deben hacer todo un procedimiento interno que les permita funcionar nuevamente.

Lo bueno es que El Salvador no está suspendido por la FIFA, solo está acéfala, pero esta comisión debe seguir un procedimiento interno para atender los temas administrativos, regular sus Estatutos y llevar a cabo las elecciones a futuro”, detalló.

Acerca de su experiencia al frente de dicha Normalizadora y lo que se debió hacer para ser reconocidos nuevamente, el abogado de origen guatemalteco afirmó que “todos nos adaptamos. No puede venir un modelo o un formato FIFA como una camisa de fuerza pero también hay que reconocer que hay ciertas cuestiones que no son negociables, como la separación de poderes”, recordó.

“Los Estatutos de FIFA se deben tropicalizar a cada Asociación, adaptarse a las mismas, pero hay cosas en el gobierno de FIFA que no son negociables, todo debe de estar detallado en la rendición de cuentas, auditorías, elecciones sin injerencias de terceros y esto debe estar en cada Estatuto de cada país, todo estos puntos son innegociables para FIFA.”