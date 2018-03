Ex mundialista Paco Jovel es el nuevo director del Firpo

El mundialista de España 1982, Francisco Jovel Cruz, será el director deportivo de Firpo, de acuerdo con el presidente de ese plantel, Modesto Torres.

"Seré como un asesor deportivo. Tendría que ver la forma de mejorar el equipo, detectar algunas irerrgularidades. No es mi objetivo venir a dañar a nadie, sino tratar de dar un diagnóstico de las cosas que hay que mejorar", apuntó Jovel sobre su nuevo papel en el equipo pampero.

Para el nuevo integrante en la parte administrativa de Firpo, cuando se habla de irregularidades es por el hecho de que cree que la dirigencia anterior, encabezada por Rául Galo dejó desprotegido al plantel pampero.

"Volver al levantar esto tampoco es fácil. Los jugadores no son culpables. hay jugadores que a veces no comen y vienen a entrenar. Entonces, no se puede estar culpando. A veces los jugadores no tienen para agua. Ahora Modesto Torres ya les adelantó un dinero a los jugadores. Les ha dado más confianza. El futbolista necesita lo económico para estra tranquilo en su casa", apuntó "El Káiser".

Jovel indicó que fue Torres quien lo invitó a trabajar en las filas del equipo taurino.

"Con Modesto fuimos vecinos hace 35 años. La esposa de él es mi prima y desde que vino de Estados Unidos pensó en mí para este cargo. Ojalá Dios me permita tomar las mejores decisiones para poder sacar a Firpo de donde está", apuntó Jovel.