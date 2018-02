Ex jugadores del FAS recordaron el invicto que consiguieron en los 70

Desde mediados de la década de los setenta el FAS labró el camino para la conformación de un buen equipo. Fue en el lapso entre 1977 a 1978 cuando el equipo asociado tuvo una serie de 33 juegos invicto en categoría de privilegio, bajo la dirección técnica del nacional José Castro.

Esa fue la base del equipo que en 1979 disputó la final de la Copa Interamericana contra el Olimpia de Paraguay.

De acuerdo con Gonzalo Henríquez, ex zaguero e integrante de ese plantel, aquel equipo perdió el invicto ante Firpo, por 1-0, en el ahora estadio Sergio Torres.

"Mantuvimos esa racha de invictos tanto nacional como internacionalmente. Eso es el producto de la conjunción de ese equipo bien formado. Tuvimos esa hegemonía en CONCACAF. Ese invicto lo perdimos en un partido desastroso ante Firpo. Son de esos juegos malos que se daban de vez en cuando. No recuerdo quién nos marcó. Antes el jugador tenía identidad deportiva. Casi todos éramos de Santa Ana", apuntó el ex defensor.



Ese equipo invicto del FAS era el que se jactaba de ser "argentinizado", porque lo integraban los gauchos Raúl Roberto Casadei, Amado Abraham, Alcides Piccionne y manolo Álvarez.

"Habíamos salido campeones y el FAS de esa época fue un proceso que había comenzado años atrás. Fue una serie de partidos en los que pudimos mantener el invicto y había una unión con un buen grupo de nacionales, con Recinos, Cabrera, Henríquez, Nicolás Chávez y otros. Pudimos mantener no solo el invicto, sino el buen fútbol", recordó Amado Abraham, quien ahora vive en España y desde allá atendió a EL GRÁFICO.

El exportero Nicolás Chávez recordó que ese FAS jugaba bajo la sombra del 4-4-3. Era casi riguroso.

"Jugábamos en el ataque con Casadei por la izquierda, 'el Mágico' por la derecha y David Cabrera lo hacía por el centro. En el medio campo lo hacían Manolo Álvarez, Edgardo 'Conejo' Valdez, Edgardo 'Tajaniche' Erazo y otros. Era un equipo ya bien consagrado. Cuando me metían un gol, Piccione me decía que no me afligiera, que ya íbamos a anotar más goles", recordó Chávez.

Ellos están no solo en la historia del FAS, sino del fútbol salvadoreño, pero la noche de este jueves el Alianza amenaza con dejarlos en un segundo plano si logra igualar su marca.