Ex jugador del Real Madrid se rinde ante Messi

Antonio Cassano, ex jugador del Real Madrid, brindó fuertes declaraciones al a la web del periódico italiano "La Gazzeta Dello Sport", al que aseguró que James Rodríguez es un jugador sobrevalorado y considerar que Messi es el mejor jugador del mundo.

Cassano, que rescindió su contrato con la Sampdoria en enero y desde entonces no ha vuelto a jugar, explicó que ya está listo y ansioso por volver a las canchas y tocar una vez más el balón, a sus 34 años de edad.

"No hay nadie como yo, en dos meses tendré nuevo equipo y he de preparame físicamente. Me sobran dos kilos, pero es normal, hace tiempo que no juego", expuso, con su tradicional ego.

El medio de su país aprovechó para preguntarle quién es el mejor futbolista del mundo y Cassano no dudo en elegir a Lionel Messi. atacante del Barcelona, como "un jugador top del mundo".

De pasó soltó una dura crítica contra el colombiano James Rodríguez, actual jugador merengue, quien a su juicio está sobrevalorado.

"Pogba no vale 120 millones ni James 80. Balotelli lo está haciendo bastante bien en Francia pero tanto él como Pogba tienen suerte de tener a un representante tan bueno como Mino Raiola", declaró.

Por último, el ex del Real Madrid recalcó su amor incondicional por el Inter de Milán, expresando que no quizo ir a la Juventus hasta en cuantro ocaciones y declaró que le gustaría ver a Pep Guardiola dirigiendo a los "nerozurris".

Antonio Cassano llegó al Real Madrid en la temporada 2005-2006, como una de las grandes figuras estelares del conjunto merengue, sin embargo no logró acoplarse al equipo y en sus únicas dos temporadas logró anotar sólo dos goles.