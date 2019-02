Ex jugador del Dragón ficha con el DC United de la MLS

El salvadoreño Milton Quintanilla jugará para el DC United de Estados Unidos, así lo aseguró el mismo futbolista, quien dice firmó contrato por dos años.

El ex defensa del Dragón, que tiene 18 años, aseguró que haber estado en los procesos de la selección salvadoreña sub 20 durante la era del colombiano Eduardo Lara le ayudó a que la gente del equipo norteamericano se fijara en él.

"Fui tomado en cuenta en la selección nacional sub 20 y en el Premundial del año pasado me vio el técnico del DC United y mostró interés por mi, así que llegamos a un acuerdo. Ya prácticamente está todo arreglado", dijo Milton Quintanilla.

El ex escupefuego explicó que viajará a Estados Unidos el 28 de febrero para incorporarse a los entrenamientos de su nuevo equipo. Quintanilla explicó que esta campaña jugará con el Loudoun United FC, equipo filial del DC United, que está en la USL (segunda división norteamericana).

"Firmé por dos años. Estaré en la segunda categoría pero estaré entrenando con el primer equipo. Depende de mis condiciones para estar posiblemente en el primer equipo", expresó.

Milton Quintanilla inició su carrera futbolística en Los Andes de la Tercera División. Luego pasó al Dragón, jugó cinco partidos en Primera División y ha sido parte de procesos juveniles Sub 18, Sub 19 y Sub 20.