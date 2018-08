Ex jugador del Chalatenango pide ayuda para costear operación

El fútbol salvadoreño es una eterna caja de pandora. No sólo hay demandas y conflictos, también abandono. En las tres divisiones profesionales, la FESFUT exige el pago de una fianza (garantía para el cumplimiento de contrato), pero no se exige a los equipos que adquieran una póliza médica hospitalaria para correr con gastos médicos de los futbolistas si sufren lesiones durante la preparación y competencia.

El futbolista Luis Enique Ascencio, quien ha jugado para los equipos Chalatenango y Atlético Comalapa, vive la falta de esta póliza en carne propia. El jugador solicita ayuda a través de Facebook para correr con gastos de operación, luego de agravársele una lesión en el hombro izquierdo que sufrió en diciembre de 2017.

El jugador explicó que el Atlético Comalapa lo separó por lesión (tras finalizar el Torneo Clausura 2017) y no corrió con los gastos médicos. Por eso requiere de personas altruistas para recaudar 2 mil500 dólares.

"Se me practicó una resonancia magnética dando como resultado fractura de 'Hill Sachs' y lesión de 'Bankart'. Se me recomendó someterme a una cirugía, cuyo costo en primera instancia sería solventado en parte por el club (Atlético Comalapa). Sin embargo, por razones que desconozco, no se concretó mi operación; luego fui separado del equipo por la misma situación de mi lesión", publicó Ascencio.

EN PROBLEMAS

Luis Ascencio agregó que ha perdido la estabilidad económica y que se le ha hecho imposible volver a jugar este año.

"Debido a mi situación actual no cuento con los recursos económicos necesarios, por lo que me es imposible costear la operación. Es por ello que, a través de este medio, recurro a ustedes y apelando a su generosidad, les pido de forma respetuosa su ayuda para operarme y seguir mi vida cotidiana normalmente y poder volver a jugar que es lo que tanto me apasiona y así mismo poder sacar adelante a mi familia, ya que no tengo a nadie más a quien acudir", agrega.

Si desean brindar apoyo económico, el jugador dijo que se puede hacer en la cuenta número 47217735 del Banco Scotiabank, a nombre de Luis Enrique Ascencio Quevedo.

El Gráfico consultó al ex vicepresidente del Atlético Comalapa, Amílcar Rodas, sobre la situación quien únicamente dijo que conocía al jugador.

"Sé quien es Luis Ascencio. Fue jugador del Chalatenango. Cuando llegué de directivo al Comalapa, en el Apertura 2017, ya no estaba. No sé a qué arreglo llegó con los directivos anteriores por su lesión", expuso.