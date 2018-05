Ex jugador de Metapán dirigirá en la final de Reservas

Tras su primer experiencia dirigiendo, Omar Mejía se prepara para disputar otra final más pero ahora como timonel. El pase lo logró tras dejar en el camino al AD Chalatenango. En la ida empataron 1-1 y el partido definitorio, disputado en "El Calero" Suárez finalizó 1-1. En el global quedaron 2-2 pero los cementeros se ubicaron en mejor posición durante la fase regular.

"Hemos venido trabajando bastante bien, haciéndoles ver la importancia que es el pertenecer a un club tan importante como Metapán, traslandándolo a la cancha en base a trabajo, esfuerzo, y ambición de poder llegar al equipo mayor", comentó.

Mejía ha logrado reunificar los trabajos de los jóvenes gracias a la experiencia que tiene como jugador profesional.

Y a pesar de ser su primer experiencia como director técnico, sus objetivos estaban claros. "Desde que yo era futbolista, mis metas siempre eran claras, siempre me puse retos. Y así me propuse con los chicos la meta de llegar a la final con esfuerzo y dedicación. Al final Dios es el que sabe si te va a premiar tu trabajo", señaló.

"Será difícil ganar porque para mí es una de las reservas mejor trabajadas por Juan Serrano, lo tuve como compañero y sé que prepara bien los partidos. Pero también yo tengo lo mío como para pensar que se puede lograr el objetivo", argumentó.

"Mi filosofía es: cuando no tenemos la pelota todos somos defensas, cuando la tenemos todos atacamos", explicó sobre el modelo de juego que quiere impregnar en sus jugadores. También dijo que tiene mucha experiencia dentro de su plantilla, lo cual le da un plus para la final.

Tras preguntar qué será de él luego del partido del domingo, no negó su interés por dirigir el primer equipo, "Te mentiría si no te dijera que no quiero dirigir a Metapán porque ese es mi sueño, pero sé que todo se va ir dando a su tiempo. Si se da, que ojalá que así sea, se dará pero más adelante", recalcó.