Ex jugador de Firpo, acusado de estafa

Hace 9 años, el costarricense Erick Scott, jugó para Luis Ángel Firpo en el Torneo Apertura 2010. El atacante, ya retirado de la actividad del fútbol profesional, afronta una denuncia por supuesta estafa en su país.

Según publica este martes Diario Extra, Scott pertenece a un grupo inversor llamado Hermandad y lo lidera junto a su esposa Angie Arguedas. Ambos fueron denunciados ante el Ministerio Público de Alajuela.

El negocio de ambos trata de solicitar a los inversores un depósito de 100 mil colones costarricenses (equivalente a los $172 dólares), un dinero que según la promesa de este Grupo se triplica entre los 15 y 22 días.

Scott se defendió de las acusaciones y explicó ''Usted da la plata en un sobre a gente que a veces ni conoce. Entré a La Nube y jamás he estafado a nadie. Nadie puede decir que me dio su plata. No sé quiénes son las personas. Quien desea invertir entrega la plata en un sobre y queda quién lo entregó. Eso da vuelta. Creo que es una total mentira que (la demandante) diga que me dio la plata. No sé quiénes son las personas que me están demandando''.