Ex jugador de FAS exige al equipo ganar como sea ante Marte y Alianza

El ex goleador e ídolo de FAS, Alejandro Bentos, pidió a los jugadores del cuadro tigrillo ganar a como de lugar los próximos dos juegos del torneo ante los rivales capitalinos como Atlético Marte y Alianza.

Hay que recordar que en estos momentos FAS ocupa la cuarta casilla en el grupo B con 10 puntos, aunque su clasificación no está del todo asegurada ya que Once Deportivo y Santa Tecla todavía tienen oportunidades de desplazarlos de los puestos de clasificación.

En una semana dónde se definirá a los clasificados para los cuartos de final, FAS tendrá que recibir a Atlético Marte y Alianza en el estadio Quiteño en un lapso de cuatro días.

“A muchos jugadores del club los conozco, pero decirles que sí o sí tienen que ganar mañana (miércoles) y el domingo, no se como lo van a hacer, pero tienen que ganar. Metan lo que tengan que meter, pero me ganan porque me ganan. Ya no quiero pérdidas con ningún equipo acá de local”, expresó el ex goleador de FAS.

me pasan ahí el dato a los demás jugadores y por favor atención a este mensaje de ustedes depende y póngale huevos y sepan representar a FAS

El juego con los carabineros será el miércoles a las 3 de la tarde en Santa Ana mientras que el clásico ante Alianza se efectuará el domingo siempre en horas de la tarde.