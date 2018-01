Ex jugador de Dragón necesita ayuda para operación

Hace dos años Héctor Lemus sufrió una fuerte lesión con el Dragón que lo alejó del fútbol profesional, fue dado de baja por el equipo mitológico pese a tener contrato vigente.

Esa lesión le impidió ser contratado por otro equipo de la liga mayor y tras seis meses sin actividad, se refugió en el Independiente de la segunda división en el Apertura 2016, salió campeón con los vicentinos en la liga de plata en ese torneo.

No recibió el apoyo económico para operarse y ahora un grupo de amigos se organizó para realizar una barbacoa y recaudar fondos económicos que permitan al jugador pasar por el quirófano y tratar de corregir el daño. El cafetero sufrió lesión de ligamento cruzado anterior y daño en los meniscos de la rodilla izquierda.



Lemus urge ser operado para intentar volver a las canchas y ganar dinero para mantener a su familia, “necesito mil 600 dólares para operarme, el doctor Jaime Flores me está ayudando, me está colaborando a la causa. Infelizmente sufrí esta lesión con el Dragón, no me respondieron como es debido y ahora estoy tratando de recaudar fondos para operarme.”

La barbacoa en beneficio del sudamericano se realizará este domingo 28 de enero a las 12:00 del mediodía en el parque central de la colonia satélite oriente, de San Miguel.

Este es el emotivo mensaje del jugador, solicitando apoyo en la actividad programada para este domingo 28 de enero:

“Esta lesión la sufrí hace dos años, fue en el Apertura 2015 contra el Metapán (en el estadio Jorge Suárez). Conversamos con la gente del Dragón pero nunca me respondieron, estaba lesionado y decidieron terminar mi contrato todavía teniendo seis meses de contrato, salí y sin dinero, tocó buscar por mis medios, costaba casi 5 mil dólares esta operación, no estaba a mi alcance económicamente”, añadió este jugador de 26 años de edad.

Este goleador intentó regresar a las canchas para el Apertura 2017 con el Fuerte San Francisco de la segunda división pero recayó de la lesión en pleno trabajo de pretemporada y fue descartado. Lemus radica en El Salvador desde hace tres años, ya tiene su familia en el país.