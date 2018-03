Ex futbolista denuncia acoso sexual de tres seleccionados de Suecia

La ex futbolista sueca Gunilla Axén reveló eun periódico de su país que fue víctima de acoso sexual por parte de tres miembros de la selección masculina de Suecia y que se trata de tres jugadores reconocidos a nivel mundial.

Según Axén, los hechos habrían ocurrido en el año 2000 y ella reveló que tres jugadores le mandaron fotos comprometedoras y le hicieron insinuaciones.

"Me mandaron tres veces fotos de penes. Me escribían: 'buenos días Gunilla' y me mandaban penes", declaró Axén al periódico "Aftonbladet".

La entrevista ha causado revuelo en Suecia, pues la ex futbolista declaró que su caso no es el único, pues hay otros casos que sucedieron en el interior del fútbol sueco y que eran del conocimiento de la Asociación Sueca de Fútbol.

"El presidente y el consejo directivo saben lo que sucedió, pero prefierieron no decir nada", expuso.

Axén también trabajó como gerente de desarrollo de la Asociación Sueca de Fútbol entre 2003 y 2010, pero no declaró si los casos de acoso siguieron en estos años.

Lars Ake Lagrell, actual presidente del fútbol sueco pero que no fungía en los años que denuncia Axén, dijo que investigarán las denuncias.

"No toleramos, por supuesto, este tipo de comportamientos. Debemos tener más información y actuar lo más rápido posible porque toda forma de agresión es totalmente inaceptable", dijo Bodell.