Ex futbolista confiesa que asesinaron a su madre para que él se superara

Shiva N'Zigou es un exfutbolista recordado por su paso en la Ligue 1 con el FC Nantes, el Gueugnon o el Stade de Reims, todos de Francia. Pero ahora su carrera vuelve a estar en la vista pública luego de una dura confesión hecha a una televisora religiosa, en la que confesó ser "complice" del asesinato de su madre.

En imágenes de la televisión cristiana TV2Vie, N'Zigou confiesa todos sus pecados durante una "ceremonia de confesión" en una iglesia evangélica de Gabón, donde es originario.

"Mi madre está muerta y quiero confesar que fue sacrificada. Firmé muchos contratos y mi padre quería todo el dinero para él. Me dijo que iba a matar a mi madre. Yo me negué, pero lo hizo igual. Y lo hizo con el fin de que su espíritu me ayudase a avanzar en mi carrera futbolística", fueron las duras palabras de Shiva en la televisión.

INCESTO Y MENTIRAS

Además agregó que "cuando era más joven, tuve relaciones en dos ocasiones con mi tía. También lo hice con mi hermana. Luego me acosté con un amigo. Luego también tuve relaciones con un hombre".

Y las confesiones continuaron: "También mentí sobre mi edad cuando fui a jugar a Francia. Me quité cinco años", confesó quién hasta ahora era el futbolista más joven en anotar en una Copa de Africana. Las estadísticas dicen que tenía 16 años cuando en realidad, luego de sus palabras, tenía 21.