Ex estrella del Liverpool asegura que Coutinho fichará por el Barcelona

El diario británico Express publicó una entrevista a la leyenda del Liverpool, Emile Heskey, en el que afirma conocer cuál será el futuro de Coutinho en su ex equipo."No creo que Coutinho deba irse del Liverpool, pero cuando equipos como el Barcelona o el Real Madrid tocan la puerta, cualquier jugador abre la puerta. Creo que él jugará en el Barsa", dijo Heskey.A este tema también se sumó el francés Thierry Henry, ex jugador de Arsenal y Barcelona: "El jugador Salah, de la Roma, podría ser el recambio de Coutinho. Ha demostrado que puede llegar a ser un jugador especial y ganarse el cariño de los aficionados del Liverpool".A pesar que el Barcelona ya afirmó que no pagará una locura por los servicios del brasileño, este sigue siendo una prioridad para la directiva.