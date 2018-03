Ex estrella de la selección brasileña se ofrece gratis a un equipo

RÍO DE JANEIRO. El exfutbolista brasileño Adriano Leite, quien casi no ha jugado desde 2014, ha insistido en que desea volver y ha dicho que lo haría "gratis" en el Flamengo, en el que comenzó su carrera, informó hoy el portal globoesporte."Estoy aquí. El año que viene voy a comenzar a entrenarme como se debe y si (en el Flamengo) me quieren estoy aquí. No precisarán pagarme nada, ya que lo haría por amor", indicó Adriano en unas declaraciones publicadas por el portal del grupo Globo.Conocido como "Emperador" desde sus exitosos tiempos en Italia, el corpulento delantero cumplirá 36 años en febrero próximo, pero aún así se considera "entero" y cree que todavía puede "hacer mucho" en el fútbol.Adriano, quien a lo largo de su carrera tuvo serios problemas por cuestiones de indisciplina fuera de los terrenos de juego, jugó su último partido oficial en enero de 2016 con el Miami Fusion, de la cuarta división de Estados Unidos.Ese fue su único partido con el equipo estadounidense y además fue el primero en casi dos años, pues no jugaba en forma oficial desde sus únicas tres alineaciones con el Atlético Paranaense en 2014.Adriano, uno de los futbolistas de mayor renombre en el mundo hace más de una década, comenzó su carrera en el Flamengo en el año 2000 y luego jugó en Italia con el Internacional y el Parma.También militó en el Sao Paulo, el Roma y el Corinthians, y jugó 48 veces con la selección brasileña, con la que anotó 27 goles.