Evra revela conversación con Cristiano antes del juego Juventus contra el Atlético

Cristiano Ronaldo y Patrice Evra sostuvieron una conversación por Whatsapp días antes del partido Juventus contra el Atlético en octavos de final de la Liga de Campeones en los que el portugués auguró la remontada del equipo turinés.



El francés Evra desveló en su cuenta de Instagram los mensajes que intercambió con Cristiano y le pidió que "volviera", pero el portugués le contestó con seguridad que lograrían la clasificación.

Uno de los comentarios de Cristiano sobre el juego fue contundente. "Lo sé. Vamos a pasar, hermano. En casa los aplastamos".

El partido terminó con triunfo de 3-0 de la Juventus y los tres tantos fueron del portugués y metió a la Juve a cuartos de final de la Champions.

Además de la publicación de los mensajes deja de manifiesto su admiración por Cristiano.

"Detrás de las cámaras... estos son los mensajes entre Cristiano y yo cinco días antes de la tremenda remontada!!! Esto os muestra la confianza, el enfado, la determinación del mejor jugador del mundo", escribó el jugador francés.

Patrice Evra también hizo esta petición después de deverlar la conversación.

"Debemos agradecer a papá y a mamá cricri y por supuesto a Dios, por darnos a este buen hombre e increíble jugador. En cada gran ocasión con gran presión, mi hermano siempre demuestra que es el hombre. Así que por favor, no estéis celosos, sólo quería compartirlo y si no estás de acuerdo conmigo, no puedo hacer nada por ti... Disfrutad la vida pero tenéis que reconocer que es simplemente lo mejor de lo mejor y no intentes tocar la pantalla para obtener su número".

Estos fueron los mensajes entre Evra y Cristiano:

Evra: "Hermano, ¡cuento contigo para la vuelta de la liga de campeones! ¡Nunca dudé de ti! Y la gente me mata cada vez que pierdes tú o la Juventus".

Cristiano: "Lo sé. Vamos a pasar, hermano. En casa los aplastamos".

E: "Exacto!!!!!!! Viva Ronaldo".

El zasca definitivo de Alaska a Risto Mejide y sus prejuicios sobre la derecha

J.E.

En la Jungla. El presentador sacó los "vínculos con la derecha" de la cantante, pero ella acabó por dejarle en evidencia.

CR: "Ajajaja".

E: "Mi hermano. Siento la confianza. #prayforathletico".