Evaristo Coronado: "Los salvadoreños tienen buena técnica"

El gerente deportivo de Saprissa de Costa Rica tiene un aura especial que genera respeto. No es solo un encargado de temas administrativos, es el máximo goleador histórico del club morado. Es Evaristo Coronado, autor de 181 goles, 148 a nivel doméstico.



Coronado sacó tiempo para conversar con Deportes Grupo LPG sobre el partido entre su equipo y el Águila, que se enfrentan este miércoles por Liga CONCACAF. Sobre el cruce ante los salvadoreños hizo advertencias.



"Tengo un concepto de fútbol salvadoreño con jugadores rápidos, de muy buena técnica, tal vez no han estado figurando a nivel de campeonatos mundiales, no sé qué razones han motivado que se hayan rezagado, pero son equipos siempre luchadores, con técnica y velocidad", inició su análisis.

Agregó que sabe que "tenemos que hacer una buena presentación si queremos sacar un resultado positivo, en el fútbol nada escrito y el hecho de ser locales no nos hace merecedores de los tres puntos".Asimismo, Coronado aprovechó para hacer un repaso de algunos momentos que lo marcaron, sobre todo jugando en el césped del estadio Saprissa, ese en el que dio esta entrevista."Hay goles que quedan porque fueron momentos especiales, como el primero que hice, fue en la gradería norte contra San Carlos, no necesariamente fue muy vistoso pero fue el primero que hice, en torneo oficial. Después el gol 100, porque cuando uno arranca una carrera deportiva no espera llegar tan a largo", comentó.También bromeó en que fueron los periodistas los que le recordaron que estaba por llegar a ese centenario: "Me decían 'Evaristo, Evaristo', le faltan siete, le faltan seis... Y para llegar al 100 duré como tres, cuatro partidos donde no pude hacer gol, la gente estaba expectante, hasta que una noche contra Puntarenas anoté"."No eran goles muy vistosos, yo era de área, un definidor, pero el gol 100 lo hice de volea, muy bonito. También recuerdo un partido contra Honduras que perdíamos 0-2 y lo ganamos al final 3-2, al igual que uno contra Rusia, siempre en el marco norte", recordó.