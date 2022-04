Eugenio Calderón-Hugo Pérez: ¿Cómo le fue al "Chele" en su vista a la FESFUT?

El panelista de El Gráfico TV, Eugenio Calderón, cumplió con hora inglesa su cita de este viernes a las 9 de la mañana con el técnico Hugo Pérez para charlar un poco de su labor y conocer algunos pormenores que el estratega capitalino le confesó al periodista nacional minutos antes de su estreno con el combinado mayor, el penúltimo que hizo antes de viajar este viernes hacia California para jugar el domingo ante su similar de Guatemala en el Pay Pal Park de San José.

Calderón llegó al complejo deportivo de la FESFUT literalmente de incógnito, con pantalones cortos, camisa deportiva y una pañoleta color negro que le cubría la mitad de su rostro bronceado tras las vacaciones de Semana Santa.

El panelista de El Gráfico TV, Eugenio Calderón llegando a las instalaciones de la FESFUT para presenciar el trabajo de los microciclos de Hugo Pérez en la selección de El Salvador. Foto: Javier Aparicio, El Gráfico

Justo a las 9 de la mañana, el utilizo Miguel Rodríguez, a petición de Hugo Pérez, llegó al parqueo del edificio de la FESFUT para escoltar a Calderón hasta el interior del Hotel Villa Selecta, sede oficial de las selecciones nacionales de nuestro país, y dejarlo en el lobby donde estaban esperándolo además de Hugo Pérez, los técnicos Efraín Burgos, William Renderos Iraheta y el preparador físico, Juan Pablo Rodas.

Tras el saludo de rigor con cada uno de ellos, donde las bromas sobre la figura de Calderón no faltó, así como recordar los momentos de los auxiliares de Pérez como jugadores activos, el seleccionador nacional le entregó la camiseta talla L de la Selecta (sin firmas de los seleccionados nacionales) e invitó a Eugenio a pasar al comedor donde le esperaba toda clase de alimentos si era de su gusto desayunar, algo que el periodista nacional agradeció y pidió dejarlo para después ya que deseaba sentarse y platicar en una mesa con el estratega nacional.

Antes de la charla, Eugenio Calderón sacó de la bolsa plástica la elástica de la Selecta y la mostró a todos con orgullo.

"Acá estamos, le hemos cumplido profesor. Usted es un técnico de palabra, me invitó a compartir un rato con ustedes y lo ha cumplido, es algo que le estoy agradeciendo públicamente", externó Calderón al técnico nacional.

"Estamos listos para poder viajar mañana (viernes) hacia California y jugar el domingo ante Guatemala", le comentó Pérez a un sorprendido Eugenio Calderón quien le recordó al técnico nacional que el comedor de la Selecta había cambiado para bien.

El momento en donde Eugenio Calderón, panelista del programa El Gráfico TV, es recibido por Hugo Pérez, técnico de la selección de El Salvador. El entrenador invitó a Calderón a presenciar cómo se trabaja en los microciclos de selección. Foto: Javier Aparicio, El Gráfico.

"Recuerdo que este lugar era un desastre y hoy es un lugar limpio, acorde a lo que los jugadores debe tener", afirmó Calderón, a la que Pérez le respondió que "son de las cosas que la FESFUT ha tratado de.mejorar para que las condiciones de los seleccionados a la hora de tomar sus alimentos sean estables."

No faltó la pregunta de "el Chele" para saber qué desayunó el plantel. "Hay mucha variedad para escoger, hay huevos, panqueques, fruta, entre otros alimentos", le respondió Hugo Pérez.

Calderón, tras ver el menú, le comentó a Pérez que "luego de los entrenos los jugadores llegan con mucha hambre y comen como caballos", bromeó a lo que el técnico le respondió "porque entrenan y se esfuerzan como caballos. Acá los jugadores tienen las condiciones necesarias para alimentarse bien."

Calderón dijo después que "me han comentado que Renderos Iraheta es el que más come."

"Él y Burgos" le respondió con una carcajada Pérez al seguirle las bromas de Calderón.

Efraín Burgos le ofreció café negro a Calderón y él se lo agradeció, llevándole después una taza bien cargada y sin azúcar. "Sin azúcar es mejor", le advirtió "el Chirolón" Burgos a Eugenio.

Calderón platicó de entrada con Pérez que los micro ciclos que hace cada vez la selección es un problema y le preguntó al técnico si estaba de acuerdo o no de que los equipos solo le permite convocar a tres jugadores de cada equipo como máximo.

"No estoy de acuerdo con eso, pero entiendo que es algo que antes de llegar se había platicado entre la FESFUT y la liga mayor", respondió Pérez.

El técnico de El Salvador, Hugo Pérez (blanco) explica al panelista de El Gráfico TV, Eugenio Calderón, en qué consiste los microciclos. Foto: Javier Aparicio, El Gráfico.

Sobre el caso de los dos últimos jugadores que debieron irse a sus equipos tras estar un día concentrado, Pérez opinó que "son cosas que lo entiendo pero no comparto porque te trastoca tus planes. Entiendo que los equipos defienden sus intereses y sus derechos, pero debe haber un acuerdo en común para que no se quiebre la labor de ambos como lo está haciendo Costa Rica", afirmó.

Pérez confesó que la salida ayer de Rudy Clavel y de Mario González, pedidos por su equipos, es algo que comprende.

"Puede haber enviado a Chicho o a Tamacas a sus equipos, pero les mandé mejor a Mario González. Hablé con él y al final opté mejor que le ayudará ahora a su equipo. La verdad es que no entiendo mucho ese arreglo de llamar solo a tres jugadores por equipo, pero no seré to el que busque que se cambie. Estoy acá para sumar, para unir y buscar que la selección tenga las mejores herramientas para su trabajo", aseguró.



CONFESIONES

Hugo Pérez le comentó a Calderón parte de sus vivencias en el país, el cual debió dejar por la situación política en nuestro país y le confesó a Eugenio ante su pregunta del porqué no jugó con El Salvador que "no jugué acá porque no me quisieron, por eso es que jugué para los Estados Unidos porque me ofrecieron las condiciones para jugar. Me nacionalizaron en seis meses y allí hice mi carrera. Jugué un Mundial, luego me fui a Europa, son cosas que lo viví en carne propia y deseo con mi labor que los jugadores nacionales tengan la oportunidad que yo no tuve y que después de 20 años no anden mendigando lo que yo sufrí en mi país."

El panelista de El Gráfico TV, Eugenio Calderón (derecha) conversa con el seleccionado nacional, Bryan Tamacas (izquierda) durante la previa del entrenamiento de la selección nacional de El Salvador. Foto: Javier Aparicio, El Gráfico.

Pérez dijo que "hay que quitarle de la cabeza a muchas personas, periodistas incluidos, que dicen que porqué se está llamando a jugadores formados fuera del país, que le está quitando la oportunidad de ser jugador nacional. Les dijo que nadie le quita nada a nadie. Si el jugador nacional es mejor que el que juega fuera, se quedará con su puesto. Es cosa de actitud, de demostrar en la cancha, en los entrenos de su capacidad para jugar, no es de preferencia", aseguró.

Sobre las críticas que ha recibido sobre su manera de trabajo con los llamados micro ciclos, Pérez fue claro en decir que "yo bien podría no estar viviendo acá y venir al país solo en fechas FIFA, pero porque he decidido trasladarme al país y tratar de aportar todo trabajo para todas las selecciones. Porque bien me quedo en California donde vivo y no estar peleando con nadie, pero no lo hago porque sería estar robando a mi país.

El seleccionador nacional aclaró que "sí sí un lugar no te quieren ya que no sea porque sos un sinvergüenza, porque no trabajas o porque has robado. El día que me vaya lo haré con la conciencia tranquila que trataré de hacer lo posible para que el fútbol salvadoreño progrese y se desarrolle de la mejor manera", resaltó.

Pérez le enseñó a Calderón la manera en que estudian los entrenos y a sus rivales.

"Si eso es vender humo, debe ser humo del bueno. Hay dos clases de humo, el negro que es muy dañino y el CO2 que todos saben lo que es", bromeó.

Calderón saludo antes de ir a ver el entreno a las seleccionadas sub 17 y les brindó su apoyo y consejos y luego estuvo en primera línea en la práctica de la Selecta donde interactuó con algunos de los seleccionados, entrevistó a Bryan Tamacas y terminó su recorrido conociendo internamente las instalaciones del Hotel Villa Selecta donde compartió con el cuerpo técnico la manera de evaluar a los jugadores en su estado físico y sus rivales previo a los partidos que deben sostener.