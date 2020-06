"Estoy listo para regresar y aportar al Municipal Limeño"

El delantero Roberto Herrera llegó como refuerzo al Municipal Limeño para el Clausura 2020 pero no pudo debutar por una lesión que lo marginó más de un mes de los entrenamientos. Sufrió un quiste de baker que fue tratado con fisioterapias y medicamentos.

Herrera llegó al equipo santarroseño con las credenciales de máximo goleador del Aspirante de Jucuapa de la segunda división en el Apertura 2019. “Marqué 11 goles, fui el máximo goleador del equipo y estaba animado de volver a la primera división”, recordó el delantero.

Pero esa emoción de volver a la liga mayor se vio frenada por el quiste de baker que se alojó en la parte posterior de su pierna izquierda. El quiste de baker es causado por la hinchazón en la rodilla, esta hinchazón ocurre a causa de un aumento del líquido sinovial (alojado en las articulaciones).

Dijo que lo superó “con fisioterapias, el equipo gastó bastante en mí, tomé un medicamento que me lo quitó, era grave, pero no me podían hacer cirugía. Con terapias y pastillas, masajes se deshizo”.

Para la recta final de la primera vuelta del Clausura 2020 estaba habilitado para jugar, incluso fue convocado para los últimos partidos “ahora ya me siento bien, estuve mucho tiempo lesionado, un mes con el quiste de baker, me sentí un poco frustrado, pero sentí el apoyo de la directiva y del entrenador Misael Alfaro. Sabía que tengo condiciones para jugar como titular y me pasa esto (lesión), me sentía desanimado, ni veía mejora en la lesión. Los compañeros me apoyaban, especialmente los mayores y gracias a Dios, volví”.

NUEVOS RETOS

Herrera, originario del cantón Colima, municipio de Suchitoto, Cuscatlán, y pescador artesanal en su infancia, confía en aportar goles al Municipal Limeño en el próximo Apertura 2020 y en la Liga CONCACAF.

Sostuvo que “para este torneo que se viene me siento motivado, para jugar el torneo local y la Liga CONCACAF, nunca me imaginé llegar a estas instancias, a mi corta edad (21 años), comenzando mi carrera futbolística, siempre le he enviado a compañeros que han jugado ese torneo, tener la oportunidad de salir a representar al país en el extranjero, no cualquiera lo logra y más con el Limeño que no es tan grande en nombre”.

Herrera trabajó en la pesca antes de debutar con el Talleres Junior de la tercera división en el año 2015, pasó a la categoría de reserva del Chalatenango en el año 2016, también jugó con la categoría de reserva del Alianza en el 2017, volvió en el año 2018 al Chalatenango y jugó con el Aspirante de la liga de plata, previo a su salto al Limeño.

“Me quiero consolidar con el Municipal Limeño, superé esta lesión y estoy listo para jugar, me he mantenido bien físicamente, entrenando con disciplina”, concluyó.