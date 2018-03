“Estoy ilusionado por trascender en liga mayor”

SONSONATE. La vivencia que experimentó Isaí Aguilar en las filas de Sonsonate cuando debutó en liga mayor el pasado 23 de septiembre ante Municipal Limeño sigue latente en la cabeza del puntero derecho que se formó y jugó en Turín de FESA desde el 2012 y que llegó a tierra cocotera buscando trascender ante propios y extraños.De muchas maneras, primero contento y agradecido con Dios primero por haberme permitido llegar a jugar en primera división, segundo por haber recalado en Sonsonate y por último permitirme poder pelear un puesto en el equipo del profesor Alonso para poder jugar este domingo ante Alianza.Siempre habrá diferencia entre la liga mayor y las otras divisiones. Acá hay que tener mucho compromiso con el equipo y con uno mismo, intentar mantener más la pelota. Siento que en Turín hice las cosas bien, también cuando se me presentó la oportunidad de formar parte de la selección sub 20 en la última eliminatoria en Costa Rica y ahora acá en Sonsonate buscando aportar con mi fútbol la confianza que han depositado en mí.Me sentí bien, creo que la confianza que me ha dado el profesor Rubén (Alonso) ha sido enorme ya que sabe que me puedo desplazar sin problemas por las dos bandas, siento que con Ibsen (Castro) no hay problema en podernos intercambiar de zona. Creo que ante Limeño hice bien las cosas y deseo repetir eso este domingo ante Alianza, mi debut ya pasó y lo importante es poder aportar más a Sonsonate.Siento que como todo jugador siempre debemos de tener en mente que podemos dar más en la cancha. Falta todavía celebrar mi primer gol en liga mayor, ante Limeño me perdí dos ocasiones claras. Mi deseo es aportar muchos goles tal como lo hice en Turín pero hay que tener paciencia, el gol llegará, empezamos una nueva etapa en mi carrera y los goles llegarán a su debido tiempo.Sí porque se vienen partidos muy bonitos, Alianza en el Cuscatlán, luego Águila en casa y cerramos de visita ante Chalatenango, contento por eso porque hay que tomar con seriedad y mucha responsabilidad esos juegos para buscar jugarlos todos.