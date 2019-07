"Estoy convencido de que será una serie disputada ante El Salvador" 

A su regreso a Copa Oro, hace una semana, los hermanos Jorge y Julio Dely Valdés retomaron los trabajos de la selección preolímpica para jugar la serie eliminatoria contra El Salvador, el 17 y 21 de este mes.

Con casi ocho microciclos celebrados, el equipo canalero se apresta para encarar a El Salvador, dirgido por Guilllermo Rivera. Desde ya, Jorge Dely, asistente de su hermano Julio en este combinado sub-23, apuesta porque será una serie complicada ante los cuscatlecos.

El que la gane irá a finales de este año a Bradenton para encarar el Preolímpico de CONCACAF ante México, Canadá y Estados Unidos.

Jorge no ve ningún misterio por empezar como local y cerrar en casa en esta serie ante el equipo salvadoreño. Desde esta semana, el equipo caanalero ha entrenado en el Rommel Fernández, para recibir a El Salvador el miércoles 17 de julio.

¿Cómo ve esta serie sub-23 contra El Salvador, a visita recíproca?

Siempre son complicados los partidos entre El Salvador y Panamá. Siempre son partidos muy cerrados y seguramente esta vez no sera la excepción. Estoy convencido de que será una serie disputada.

Anteriormente, decía su hermano, Julio, que el torneo de Panamericanos habría quedado en segundo plano ante esta serie preolímpica ante El Salvador. ¿Usted también es de esa postura?

Normal, porque el torneo panamericano no te clasifica a nada. Es el mismo equipo, con la excepción de que puedes llevar tres refuerzos mayores a Panamericanos. Obviamente, se le tiene que dar más importancia a esta eliminatoria que te da un boleto al Preolímpico de CONCACAF.



¿Talla y fuerza es lo que va a explotar Panamá ante El Salvador?

Creo que esas son las características del jugador panameño. Posee potencia y velocidad. Esta selección sub-23 tiene varios jugadores que destacan en esos aspectos. Pero estamos tratando de darle información de lo que queremos para esta serie ante El Salvador.

¿Ve alguna ventaja para el que cierra en casa en una serie a visita recíproca como la que tendrá ante El Salvador con esta sub-23?

Yo creo que de cualquier manera había que viajar allá. Ambas selecciones tienen que hacer ese partido de visitante. Creo que hay mucha importancia en quien juegue primero de local y cierre luego como visita. Cada uno va a tratar de aprovechar su condición de local. Nos toca jugar primero en casa y vamos a tratar de sacar ventaja de eso.

El avance de selecciones juveniles de Panamá es palpable y ni hablar del equipo absoluto. ¿Dónde ha estado la clave para ese ascenso?

Tenemos las bases, pero nos habíamos quedado en los últimos sub-20 y sub-17. Volvimos en Polonia 2019. Tenemos una generación de jugadores juveniles que en los últimos años han hecho un trabajo bueno. La clave ha sido el trabajo. En estas categorías hay que trabajar con mucho tiempo de anticipación, para que los jugadores capten ese mensaje y lo lleven a cabo en una eliminatoria.

¿De dónde provienen los jugadores de esta sub-23?

De equipos de primera de acá en Panamá. Ya muchos estan consolidados en sus equipos. Pero siempre es complicado dirigir en categorías mayores.

Cuando uno ve que su hermano y usted han tenido varios logros con selecciones en Panamá, se pregunta por qué no los obtuvieron en su paso por Águila en 2015...

Creo que en Águila se hizo un buen trabajo. En la segunda vuelta del torneo no tuivimos la regularidad que tuvimos en la primera. No nos alcanzó para clasificar, pero yo saco siempre lo positivo de lo vivido en esa etapa con Águila. Son cosas que uno va aprendiendo. Tiene que buscar la fórmula de cómo seguir adelante, ver en dónde se pudo haber fallado. Eso es normal. No es que no nos haya ido tan bien. Lo único, y fue lamentable, es cómo fuimos perdiendo los últimos partidos. Fue una lástima no clasificar por lo que se hizo en la primera vuelta.