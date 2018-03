El nuevo entrenador del AD Chalatenango, William Renderos Iraheta, reconoció el reto que se le presenta luego de su nombramiento oficial este lunes. Esta será la segunda etapa del técnico en el norte del país luego que el torneo pasado dirigiera al CD Chalatenango, aunque no llegó a ser inscrito.

Chalatenango ocupa el penúltimo lugar de la tabla de clasificación con 11 puntos, cuatro más que Pasaquina al que se le descontaron seis unidades luego de la sanción que le fue impuesta de parte de la FESFUT.

"Estoy consciente que estamos en el último lugar, ganando uno o dos juegos salimos de allí, mañana llega a mi primer entreno y evaluaré si el resto del cuerpo técnico está acorde a lo que pretendo hacer en el equipo", aseguró Renderos.

William Renderos comenzará desde hoy a trabajar al frente de un grupo que aseguró ya conocer y del que espera poder sacar lo máximo para mejorar los resultados.

"Me siento contento porque las oportunidades en nuestro país son pocas. Estoy encantado de volver porque es una plaza en la que me sentí super bien. Hoy me siento alegro de volver por esa gente que me dio su apoyo", manifestó el técnico.